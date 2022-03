Σαουδική Αραβία: Ελεύθερος ο μπλόγκερ Ραΐφ Μπαντάουι- Ήταν φυλακή 10 χρόνια για «προσβολή του Ισλάμ»

Ο μπλόγκερ και ακτιβιστής Ραΐφ Μπαντάουι αποφυλακίστηκε μετά από 10 χρόνια κάθειρξης για «κυβερνοεγκλήματα» και προσβολή του Ισλάμ, επειδή ζήτησε να σταματήσει η επιρροή της θρησκείας στη δημόσια ζωή της Σαουδικής Αραβίας.

«Ο Ραΐφ μου τηλεφώνησε, είναι ελεύθερος», είπε συγκινημένη η σύζυγός του, Ενσάφ Χαϊντάρ. Την πληροφορία επιβεβαίωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας, μιλώντας ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Ναι, απελευθερώθηκε σήμερα», είπε χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Ραΐφ Μπαντάουι, που είχε τιμηθεί με το βραβείο των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για την Ελευθερία του Τύπου, καταδικάστηκε στα τέλη του 2014 σε κάθειρξη 10 ετών και 1.000 μαστιγώματα -50 κάθε εβδομάδα επί 20 εβδομάδες- για «προσβολή του Ισλάμ».

Ο 38χρονος σήμερα ακτιβιστής έγινε σύμβολο της ελευθερίας της έκφρασης για όλον τον κόσμο.

Η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους πήραν την καναδική υπηκοότητα και σήμερα ζουν στο Κεμπέκ. Η Ενσάφ Χαϊντάρ αγωνίζεται εδώ και χρόνια για την αποφυλάκιση του συζύγου της ώστε να ενωθεί με την οικογένειά του στον Καναδά.

«Ο Ραΐφ Μπαντάουι, ο προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, επιτέλους είναι ελεύθερος», έγραψε στο Twitter η Διεθνής Αμνηστία του Καναδά, κάνοντας λόγο για μια «πολυαναμενόμενη είδηση». «Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τη στήριξή σας εδώ και δέκα χρόνια», πρόσθεσε.

«Η Ενσάφ έμεινε άφωνη, ήταν πολύ ξαφνικό. Δούλεψε πολύ σκληρά για την απελευθέρωση του συζύγου της και την έχουν κατακλύσει τα συναισθήματα», ανέφερε η Κολέτ Λελιέβρ, στέλεχος της Διεθνούς Αμνηστίας στον Καναδά.

Η οργάνωση υπενθύμισε ότι ο μπλόγκερ απαγορεύεται να φύγει από τη Σαουδική Αραβία για τα επόμενα δέκα χρόνια.

