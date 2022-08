Σαλμάν Ρούσντι: Αποσωληνώθηκε ο συγγραφέας, μιλά κανονικά κι αστειεύεται - Αθώος δήλωσε ο δράστης

Βελτιωμένη η κατάσταση υγείας του Σαλμάν Ρούσντι, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Όπως ενημέρωσε ο ατζέντης του, του έβγαλαν τον αναπνευστήρα και πλέον μιλά κανονικά, ενώ συνάδελφος του θύματος προσέθεσε πως «αστειεύεται».

Τα τραύματα του αντιμετωπίζονται, αλλά όπως έγινε γνωστό χθες κινδυνεύει να χάσει την όρασή του στο ένα μάτι, αλλά και έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι και το ήπαρ.

Χθες, ο συλληφθείς για την επίθεση Χαντί Ματάρ, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου και δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επίθεσης. Οι δικαστές τού αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση.

Ο εισαγγελέας επεσήμανε πως επρόκειτο για μία «απρόκλητη, προσχεδιασμένη επίθεση κατά του κ. Ρούσντι».

Το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ ο ίδιος ο δράστης είχε γεννηθεί μία δεκαετία μετά την έκδοση του βιβλίου «Σατανικοί Στίχοι», το οποίο είχε αλλάξει, κυριολεκτικά, τη ζωή του συγγραφέα.

Μετά την έκδοσή του, ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης εξέδωσε θρησκευτικό διάταγμα, ζητώντας από τους απανταχού μουσουλμάνους τη δολοφονία του και ο Ρούντι πέρασε χρόνια ολόκληρα υπό προστασία και ζώντας με ψεύτικο όνομα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε αποφασίσει να βγει από τις σκιές.

Ο δικηγόρος του δράστη σημείωσε πως εκείνος μιλά ανοιχτά μαζί του και θα επιχειρήσει, τις προσεχείς εβδομάδες, να μάθει εάν πάσχει από ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα.

Σημειώνεται πως ο Ματάρ γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι γονείς τους είχαν μεταναστεύσει στη χώρα από το Γιαρούν στο Λίβανο. Σημαίες της -υποστηριζόμενης από το Ιράν- σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ είναι ορατές σε όλο το χωριό, μαζί με πορτρέτα του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του δολοφονηθέντος Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, μεταξύ άλλων.

Δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν την περιοχή, μετά την επίθεση, αλλά τούς ζητήθηκε να φύγουν.

Καταδίκασαν Μπάιντεν και Μπορέλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξήρε τον Ρούσντι για «την άρνησή του να φοβηθεί η σιωπήσει». Δήλωσε ότι ο συγγραφέας εκπροσωπεί τα βασικά ιδανικά της αλήθειας, του θάρρους και της ανθεκτικότητας. «Αυτά είναι τα δομικά στοιχεία κάθε ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας. Και σήμερα, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις βαθιά αμερικανικές αξίες σε αλληλεγγύη με τον Ρούντρι και όλους εκείνους που υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης» ανέφερε.

Επεσήμανε, επίσης, πως είναι «σοκαρισμένος και λυπημένος με τα νέα της άγριας επίθεσης»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε, επίσης, «εντόνως» την επίθεση. «Η διεθνής απόρριψη τέτοιων εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, είναι ο μόνος δρόμος προς έναν καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο» έγραψε στο Twitter.

Strongly condemn the attack on @SalmanRushdie and wish him a speedy recovery.



International rejection of such criminal actions, which violate fundamental rights and freedoms, is the only path towards a better and more peaceful world.