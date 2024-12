Μόσχα: Η στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον Ρώσο στρατηγό

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι στην Μόσχα μαζί με τον υπασπιστή του.

O εκρηκτικός μηχανισμός ήταν κρυμμένος σε ηλεκτρικό πατίνι, όπως ανακοινώθηκε από τη ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Δείτε την στιγμή της έκρηξης:

The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA