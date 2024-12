Ρωσία: «Το Κίεβο θα υποστεί αντίποινα για τη δολοφονία του Ρώσου αντιστρατήγου»

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική ηγεσία θα υποστεί αντίποινα για τη δολοφονία του Ρώσου αντιστρατήγου Ιγκόρ Κιρίλοφ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Αντιλαμβανόμενη το αναπόφευκτο της στρατιωτικής της ήττας, (η Ουκρανία) πραγματοποιεί δειλά και απαράδεκτα πλήγματα σε φιλειρηνικές πόλεις», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, ανέφερε νωρίτερα σήμερα σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

Η στιγμή της έκρηξης:



The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA