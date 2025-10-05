ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακύρωσε τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη - Ο λόγος

Ο τραγουδιστής ξεκίνησε την περιοδεία του τον Μάιο - «Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΡΟΜΠΙ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram
0

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία της περιοδείας του «Britpop» «για λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Ο 51χρονος Ρόμπι Γουίλιαμς επρόκειτο να εμφανιστεί στη μαρίνα Atakoy στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, αλλά έκανε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο για να ενημερώσει τους θαυμαστές του ότι «λυπάται ιδιαίτερα» που πρέπει να ακυρώσει τη συναυλία.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Το μήνυμά του στο Instagram

«Οι δημοτικές αρχές ακύρωσαν την συναυλία, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου. Η ασφάλεια προηγείται» έγραψε χαρακτηριστικά

«Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά και επιλέξαμε σκόπιμα την πόλη ως την τελευταία συναυλία της περιοδείας Britpop» συνέχισε.

«Το να τερματίσω αυτή την επική σειρά ημερομηνιών μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν το όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών που έχει η οικογένειά μου με αυτή την υπέροχη χώρα» σχολίασε στη συνέχεια.

Και συμπλήρωσε: «Προς όλους στην Κωνσταντινούπολη που ήθελαν να συμμετάσχουν στα 1,2 εκατομμύρια άτομα που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή την εκπληκτική περιοδεία φέτος, λυπάμαι βαθιά. Ανυπομονούσαμε πολύ για αυτή την συναυλία, αλλά η απόφαση να την ακυρώσουμε ήταν πέρα ​​από τον έλεγχό μας».

Η Sun αναφέρει ότι η συναυλία ακυρώθηκε λόγω φόβων για απειλές στην Τουρκία «επειδή υποστηρίζει το Ισραήλ», όπου έχει δώσει συναυλίες στο παρελθόν.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακύρωσε τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη - Ο λόγος Facebook Twitter

Ρόμπι Γουίλιαμς: Θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι παντρεμένος με την Ayda Field Williams και η σύζυγός του τουρκικής καταγωγής με Εβραία μητέρα.

Θα δώσει μια μικρότερη συναυλία με εισιτήριο, στον χώρο του Camden’s Dingwalls στο Λονδίνο την Πέμπτη, παρουσιάζοντας το επερχόμενο άλμπουμ του Britpop, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη ολοκληρωμένα, μαζί με το πρώτο του σόλο LP, «Life Thru A Lens».

Ξεκίνησε την περιοδεία τον Μάιο, εμφανιζόμενος σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι και η Αθήνα.

Αφού έφυγε από τους Take That το 1995, ο Williams κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, που έφτασε στην κορυφή των charts, το 1997 και έχει επτά singles στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 άλμπουμ στο Νο1, επίσης, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα άλμπουμ περιλαμβάνουν τα «I’ve Been Expecting You» (1998), «Sing When You’re Winning» (2000), «Escapology» (2002), «Intensive Care» (2005) και «Rudebox» (2006).

Mε πληροφορίες από Ιndependent

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Προειδοποιήσεις Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, ενώ η Γάζα εξακολουθεί να μετρά νεκρούς

Διεθνή / Τελεσίγραφα Νετανιάχου και Τραμπ στη Χαμάς, την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα αυξάνονται

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε με τη διπλωματία, είτε στρατιωτικά» λέει ο Νετανιάχου - «Δεν θα δεχθώ καθυστερήσεις», προειδοποιεί ο Τραμπ - 57 ακόμη νεκροί στον θύλακα παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την παύση του πυρ από το Ισραήλ αλλά υπάρχουν αναφορές για 57 νεκρούς

Διεθνή / Γάζα: Αναφορές για 57 νεκρούς λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος με την παύση των ισραηλινών επιθέσεων

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας αναφέρει δεκάδες νεκρούς στον θύλακα, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου για παύση των βομβαρδισμών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Ενώ ετοιμάζονται για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, συνεχίζουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει τις επιδρομές - Προετοιμάζονται για το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ σταματά τις επιδρομές - Εν αναμονή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Οι IDF δήλωσαν ότι έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για το πρώτο στάδιο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Διεθνή / Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Η ισραηλινή οργάνωση που παρέχει νομική υποστήριξη στα μέλη του στολίσκου, Adalah, αναφέρει ότι σε αρκετούς ακτιβιστές αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό και φάρμακα
LIFO NEWSROOM
Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της, αμφισβήτησε την ποινή του - Τα βίντεο των βιασμών της θα προβληθούν ξανά στο δικαστήριο και η ίδια θα παραστεί ως μάρτυρας αυτή τη φορά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Παρά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών και την εντολή που δόθηκε στους IDF για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, η Γάζα σφυροκοπάται
LIFO NEWSROOM
 
 