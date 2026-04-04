Ρίμα Χασάν: Θα δικαστεί τον Ιούλιο για ανάρτησή της σχετικά με μια επίθεση σε ισραηλινό αεροδρόμιο

Η Ρίμα Χασάν, Γαλλίδα ευρωβουλευτής, θα δικαστεί τον Ιούλιο για ένα σχόλιο που ανήρτησε στο X τον περασμένο μήνα σχετικά με μια επίθεση της δεκαετίας του 1970 σε ισραηλινό αεροδρόμιο, όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη η Εισαγγελία του Παρισιού.

Οι αρχές συνέλαβαν τη Χασάν και την κράτησαν για αρκετές ώρες την Πέμπτη, καθώς θεώρησαν ότι η ανάρτηση της 26ης Μαρτίου - η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε - θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποστήριξη της τρομοκρατίας.

«Στο τέλος της κράτησής της, η Ρίμα Χασάν έλαβε κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στις 7 Ιουλίου 2026, προκειμένου να δικαστεί με την κατηγορία της δημόσιας απολογίας τρομοκρατίας μέσω διαδικτύου», ανέφερε η Εισαγγελία σε ανακοίνωση μέσω email.

Το μήνυμα της Χασάν σχετιζόταν με την επίθεση του 1972 από την Japanese Red Army στο αεροδρόμιο Lod στο Τελ Αβίβ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι.

Στην ανάρτηση, η Χασάν είχε παραθέσει στον λογαριασμό της στο X ένα σχόλιο ατόμου που είχε καταδικαστεί για την επίθεση και το οποίο επιχειρούσε να τη δικαιολογήσει, επικαλούμενο την - σύμφωνα με τον ίδιο - καταπίεση των Παλαιστινίων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το αδίκημα της «απολογίας τρομοκρατίας» στο διαδίκτυο τιμωρείται με ποινή έως επτά έτη φυλάκισης και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Η International League Against Racism and Anti-Semitism και η European Jewish Organization είχαν καταθέσει μηνύσεις για την ανάρτηση.

Μετά την αποφυλάκισή της, η Χασάν και ο δικηγόρος της, Vincent Brengarth, δήλωσαν σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο X ότι θα σχολιάσουν την υπόθεση μόνο σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής.

«Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται»

Γεννημένη στη Συρία, η 33χρονη Χασάν είναι παλαιστινιακής καταγωγής, γνωστή για τη φιλοπαλαιστινιακή της δράση και την έντονη κριτική της προς το Ισραήλ. Εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 με το γαλλικό κόμμα της France Unbowed.

Ο ιδρυτής του κόμματος, Jean-Luc Mélenchon, δήλωσε ότι η δίωξη κατά της Χασάν έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez απέρριψε τον ισχυρισμό. «Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Η απολογία της τρομοκρατίας είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Η Εισαγγελία ανέφερε επίσης ότι η Χασάν αποτελεί αντικείμενο έξι ακόμη ερευνών για πιθανή ρητορική μίσους, ενώ άλλες 16 υποθέσεις έχουν αρχειοθετηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία βρήκε στην κατοχή της κανναβιδιόλη (CBD) καθώς και μια ουσία που φέρεται να είναι το συνθετικό ναρκωτικό 3-MMC. Οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν ξεχωριστά.

Η Χασάν αρνήθηκε την κατοχή παράνομων ουσιών, δηλώνοντας ότι χρησιμοποιεί CBD για ιατρικούς λόγους.

Με πληροφορίες από Reuters