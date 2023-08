Πυροβολισμοί στο Τελ Αβίβ- Σε κρίσιμη κατάσταση ένας αστυνομικός

Ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ.

Η αρμόδια υπηρεσία είπε ότι οι διασώστες επιχειρούσαν να επαναφέρουν έναν αστυνομικό που δέχτηκε πυροβολισμούς από τον δράστη και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Ichilov.

Ο αστυνομικός επίτροπος Kobi Shabtai έφτασε στο σημείο κοντά στην οδό Nahalat Binyamin, το κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τον ίδιο ο δράστης είναι ένας 27χρονος από την περιοχή Τζενίν που είχε εκφράσει σε επιστολή του την επιθυμία του να γίνει μάρτυρας.

Σύμφωνα με τον Shabtai, περίπου στις 6:25 μ.μ., αστυνομικοί του Τελ Αβίβ παρατήρησαν έναν άνδρα που κίνησε τις υποψίες τους όταν δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις τους να σταματήσει. Καθώς οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες τους, ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας έναν από αυτούς.

Μετά από μια σύντομη καταδίωξη, ένας άλλος αστυνομικός έβγαλε το όπλο του και τον πυροβόλησε.

🔴 BREAKING:



One wounded in critical condition after an attempted terrorist attack in central Tel Aviv



Attacker neutralized pic.twitter.com/NCqBbxWnnY