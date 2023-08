ΗΠΑ: Λευκοί αστυνομικοί βασάνισαν άγρια δυο μαύρους - Με σεξουαλικό βοήθημα, τέιζερ και ξίφος

Έξι λευκοί αστυνομικοί από την πολιτεία του Μισισίπη στις ΗΠΑ ομολόγησαν ότι βασάνιζαν επί δύο ώρες δύο μαύρους πολίτες, χρησιμοποιώντας σεξουαλικό βοήθημα, τέιζερ και ξίφος, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο να πυροβολήσουν μέσα στο στόμα ενός από τα θύματα.

Η υπόθεση αποτελεί «φρικιαστικό και απίστευτο δείγμα ανάρμοστης συμπεριφοράς αστυνομικών, η οποία δεν έχει καμιά θέση στην κοινωνία μας», τόνισε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Κρίστεν Κλαρκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για πράξεις με «κίνητρο τις φυλετικές προκαταλήψεις και το μίσος».

Οι έξι αστυνομικοί, ορισμένοι από τους οποίους αναγνώρισαν πως συμμετείχαν σε αυτή που είχαν βαφτίσει «ομάδα των τραμπούκων» («Goon Squad») κι ήταν διαβόητη για τη βαρβαρότητά της, αντιμετωπίζουν πλέον δίωξη από τη δικαιοσύνη και τους έχουν αφαιρεθεί τα καθήκοντα.

Six white US police officers in #Mississippi admit torturing and racially abusing two innocent Black men in an hours-long attack that ended with one man shot through the mouth and neck, the @TheJusticeDept said Thursday. https://t.co/NbTVb9jQEI#racism #Whitesupremacist pic.twitter.com/kELdGJclfB