Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη: Πληροφορίες για τραυματίες

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα κοντά στον χώρο πανεπιστημιούπολης της Βαλτιμόρης.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στον χώρο πανεπιστημιούπολης της Βαλτιμόρης χθες το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την «κατάσταση» που δημιούργησε «ένοπλος που άνοιξε πυρ» και κατόπιν τόνισε πως υπάρχουν «πολλά θύματα» κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ. Παρότρυνε τους πολίτες να βρουν «ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» και να αποφύγουν την περιοχή.

Αργότερα, ανέφερε πως θεωρεί ότι η κρίση τερματίστηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Μόργκαν Στέιτ είναι πανεπιστήμιο όπου ιστορικά φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί. Το τρέχον διάστημα, έχει περίπου 9.000 σπουδαστές.

Τα λεγόμενα mass shootings –οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στο ιδιόλεκτο των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης– παραμένουν μάστιγα στις ΗΠΑ, χώρα η οποία μετρά περισσότερα όπλα από ό,τι κατοίκους, κυρίως λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί κανείς να τα αποκτά. Ο ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και περίπου ο ένας ενήλικους στους δύο ζει σε νοικοκυριό που διαθέτει τουλάχιστον ένα όπλο.

