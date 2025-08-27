Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε καθολικό σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη στο Annunciation Catholic School, στη συνοικία Tangletown.Πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί, με δύο πηγές από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας να αναφέρουν στο CBS News ότι οι τραυματίες μπορεί να φθάνουν έως και τους 20. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν τον δράστη ως άνδρα ντυμένο στα μαύρα, οπλισμένο με τουφέκι. Το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου μία ώρα πριν από την κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη πράκτορες του FBI και και η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι νεκρός, ωστόσο το σχολείο και η γύρω ζώνη παραμένουν αποκλεισμένες, με δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Μινεάπολη: Η ιστορία του Annunciation Catholic School

Το Annunciation Catholic School ιδρύθηκε το 1923 με στόχο, όπως αναφέρει στον ιστότοπό του, να καλλιεργεί «χριστιανικές αξίες και κοινωνική υπευθυνότητα» στους μαθητές. «Θα βρείτε δασκάλους, γονείς, προσωπικό και μαθητές που εκτιμούν πραγματικά τη σημασία της εκπαίδευσης και της μάθησης με βάση την πίστη, και θα δείτε αυτές τις αξίες σε δράση σε κάθε τάξη μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το Annunciation Catholic School / Φωτ: Google Maps

Το σχολείο δέχεται παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι και την όγδοη τάξη, ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε μόλις τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook.

Mass sh**ting reported at Annunciation Catholic School in Tim Walz’s Minneapolis.



At least six victims with two fatalities.



FBI is reportedly now on the scene.



It all unfolded around 8:30 AM. pic.twitter.com/qlqY1gx0bh — Lucifer ଲୁସିଫର୍ (@krishnakamal077) August 27, 2025

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. «Η BCA και η Πολιτειακή Περιπολία βρίσκονται στο σημείο. Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή την αποτρόπαια πράξη βίας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σημείωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας και έχει ενεργοποιηθεί η ομάδα άμεσης επέμβασης. «Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε. Παρακαλώ δώστε στους αστυνομικούς μας τον χώρο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην κατάσταση», τόνισε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για το περιστατικό. «Το FBI αντέδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στο σημείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή τη φρικτή κατάσταση». Κάλεσε επίσης τους πολίτες «να προσευχηθούν για όλους όσοι επλήγησαν».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο απολογισμό τραυματιών, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από BBC, CBS News και Associated Press

