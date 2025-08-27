ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι νεκρός

Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς
Γονείς περιμένουν νέα για την κατάσταση των παιδιών τους μετά τους πυροβολισμούς στο Annunciation Catholic School / Φωτ: Getty Images
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε καθολικό σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη στο Annunciation Catholic School, στη συνοικία Tangletown.Πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί, με δύο πηγές από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας να αναφέρουν στο CBS News ότι οι τραυματίες μπορεί να φθάνουν έως και τους 20. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν τον δράστη ως άνδρα ντυμένο στα μαύρα, οπλισμένο με τουφέκι. Το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου μία ώρα πριν από την κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη πράκτορες του FBI και και η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι νεκρός, ωστόσο το σχολείο και η γύρω ζώνη παραμένουν αποκλεισμένες, με δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Μινεάπολη: Η ιστορία του Annunciation Catholic School

Το Annunciation Catholic School ιδρύθηκε το 1923 με στόχο, όπως αναφέρει στον ιστότοπό του, να καλλιεργεί «χριστιανικές αξίες και κοινωνική υπευθυνότητα» στους μαθητές. «Θα βρείτε δασκάλους, γονείς, προσωπικό και μαθητές που εκτιμούν πραγματικά τη σημασία της εκπαίδευσης και της μάθησης με βάση την πίστη, και θα δείτε αυτές τις αξίες σε δράση σε κάθε τάξη μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το Annunciation Catholic School / Φωτ: Google Maps
Το Annunciation Catholic School / Φωτ: Google Maps

Το σχολείο δέχεται παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι και την όγδοη τάξη, ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε μόλις τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. «Η BCA και η Πολιτειακή Περιπολία βρίσκονται στο σημείο. Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή την αποτρόπαια πράξη βίας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σημείωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας και έχει ενεργοποιηθεί η ομάδα άμεσης επέμβασης. «Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε. Παρακαλώ δώστε στους αστυνομικούς μας τον χώρο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην κατάσταση», τόνισε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για το περιστατικό. «Το FBI αντέδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στο σημείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή τη φρικτή κατάσταση». Κάλεσε επίσης τους πολίτες «να προσευχηθούν για όλους όσοι επλήγησαν».



Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο απολογισμό τραυματιών, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από BBC, CBS News και Associated Press

