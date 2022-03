Προειδοποίηση Μόσχας σε χώρες που προσφέρουν αεροδρόμια στην Ουκρανία - «Θα θεωρηθούν εμπλεκόμενες»

Η χρήση πεδίων απογείωσης από την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας σε άλλες χώρες, είναι ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως συμμετοχή των χωρών αυτών στην πολεμική διαμάχη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Οποιαδήποτε χώρα προσφέρει τα αεροδρόμιά της στην Ουκρανία για επιθέσεις στη Ρωσία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εισέλθει στη σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Η χρήση των δικτύων αεροδρομίων αυτών των χωρών ως βάση των ουκρανικών στρατιωτικών αεροσκαφών και η επακόλουθη χρήση τους εναντίον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων μπορεί να θεωρηθεί ως εμπλοκή αυτών των κρατών σε ένοπλη σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

"The use of the airfield networks of these countries to base Ukrainian military aircraft and their subsequent use against the Russian armed forces may be regarded as the involvement of these states in an armed conflict," according to Igor Konashenkov, defense ministry spokesman.