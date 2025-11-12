ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΠΟΥ: Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

Αυξάνεται δραματικά η ανάγκη για στήριξη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΟΥ: Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή Facebook Twitter
Εικονογράφηση: bianka/ LIFO
0

Σοκαριστικά στοιχεία για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στην Ευρώπη έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσα από τη νέα του έκθεση που παρουσιάστηκε στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ η αυτοκτονία παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών.

Η έκθεση του ΠΟΥ/Ευρώπης με τίτλο «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων: τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της φροντίδας» αναδεικνύει την έκρηξη ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 15 χρόνια- με αύξηση κατά 30%- και τα μεγάλα κενά στα δημόσια συστήματα ψυχικής υγείας.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

  • 1 στις 4 χώρες δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.
  • 1 στις 5 χώρες δεν έχει εθνική πολιτική για την ψυχική υγεία των νέων.
  • Υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

«Κάθε παιδί και νέος έχει δικαίωμα σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας», δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα, Δρ João Breda, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση, συντονισμένη δράση και επένδυση σε υπηρεσίες πρόληψης και στήριξης.

Η Δρ Ledia Lazëri, περιφερειακή σύμβουλος Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί «ορόσημο για τη χάραξη πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς».

Ο ΠΟΥ ζητά από τα κράτη να υιοθετήσουν εννέα βασικές δράσεις, ανάμεσά τους τη δημιουργία εθνικών σχεδίων, τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών τους στη διαμόρφωση των πολιτικών ψυχικής υγείας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν τη δεύτερη αιτία αναπηρίας

Υγεία & Ευεξία / Το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν τη δεύτερη αιτία αναπηρίας

Ένα δισ. άνθρωποι διεθνώς ζουν με ψυχικά νοσήματα, τα οποία έχουν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στις δαπάνες υγείας, στην παραγωγικότητα και στην οικονομία, όπως δείχνει νέα μελέτη του ΠΟΥ.
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Τι σηματοδοτεί η άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο στη Λατινική Αμερική

Το αεροπλανοφόρο, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και φορτηγά στη Δυτική Όχθη — Τέσσερις τραυματίες

Διεθνή / Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και φορτηγά στη Δυτική Όχθη — Τέσσερις τραυματίες

Οι IDF ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν σε δύο χωριά, όπου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Εμπόδιο στην επίτευξη εκεχειρίας οι μαχητές της Χαμάς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα τούνελ της Ράφα

Διεθνή / Γάζα: Οι μαχητές της Χαμάς που είναι εγκλωβισμένοι στα τούνελ της Ράφα αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο της εκεχειρίας

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως οι μαχητές της δεν πρόκειται να παραδοθούν και απαιτεί να τους επιτραπεί ασφαλής αποχώρηση, αίτημα που το Ισραήλ έχει απορρίψει
LIFO NEWSROOM
Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ – 12 νεκροί

Διεθνή / Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ – 12 νεκροί

Η οργάνωση Ταλιμπάν του Πακιστάν δήλωσε ότι στόχος ήταν «δικαστές και αξιωματούχοι των μη ισλαμικών νόμων» και απειλώντας με νέες επιθέσεις έως την επιβολή της σαρία
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Τα πιθανά εμπόδια στη ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό του shutdown

Διεθνή / ΗΠΑ: Τα πιθανά εμπόδια στη ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό του shutdown

Η μάχη για τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ μεταφέρεται στο Κάτω Σώμα του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να περάσουν τον προϋπολογισμό με οριακή πλειοψηφία
LIFO NEWSROOM
 
 