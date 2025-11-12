Πώς συνετρίβη το αεροσκάφος στη Γεωργία: Αυτοί είναι οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως 20 Τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη χθεσινή συντριβή τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου στην ανατολική Γεωργία.

Οι τουρκικές αρχές, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 20 θυμάτων, δεν έχουν γνωστοποιήσει προς το παρόν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του αεροπλάνου C-130.

Δεν υπάρχει κανένας επιζών, σύμφωνα με την Τουρκία, η οποία είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, πως 20 στρατιωτικοί επέβαιναν στο αεροπλάνο. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Συντριβή αεροσκάφους στη Γεωργία: Πώς συνέβη

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

🛬Two additional pieces of wreckage from a Turkish military transport aircraft, a C-130, have been recovered in Georgia following yesterday’s crash, authorities reported. The incident occurred while the plane was en route from Azerbaijan to Türkiye, carrying military personnel,… pic.twitter.com/6lQkD1QKoq — Caliber English (@CaliberEnglish) November 12, 2025

🚨🇹🇷 JUST IN: UPDATE ON TURKISH C-130 CRASH



Georgian Interior Minister Gela Geladze confirms rescuers have located the wreckage of a Turkish C-130 Hercules that crashed near the Azerbaijan-Georgia border.



The aircraft was en route back to Turkey after delivering weapons or… pic.twitter.com/pPCv3fapOK — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) November 11, 2025

Σε ερασιτεχνικά βίντεο, που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, φαίνεται ένα αεροπλάνο το οποίο πέφτει περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του και αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί προκαλώντας μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Στις εικόνες αυτές, το αεροπλάνο φαίνεται να έχει ήδη διαλυθεί στη διάρκεια της πτώσης του.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο χθες το απόγευμα για «μάρτυρες», χωρίς πάντως να ανακοινώσει απολογισμό.

CARGO PLANE CRASH 💥

C-130 military cargo plane, which took off from Azerbaijan to return home, began spiralling down before it crashed at the Georgia-Azerbaijan border.



They are used by Turkey’s armed forces for transporting personnel and handling logistical operations.



It… pic.twitter.com/LJqpMWWMPS — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) November 11, 2025

Turkish Air Force C-130 crashed earlier today, signal lost over Georgian territory.



Footage below shows the crash of the aircraft. pic.twitter.com/N0v2EXlsA6 — Netram Defence Review (@NetramDefence) November 11, 2025

Shocking images show a Turkish C-130 cargo plane crash shortly after taking off in Azerbaijan. Video appears to show the plane breaking up as it plummeted to the ground with at least 20 on board. There were no survivors. @DavidMuir reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/rHNPnrCOdZ — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 12, 2025

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην Τουρκία. Ο Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, εξέφρασε επίσης, μετά τη συντριβή, την αλληλεγγύη της χώρας του με την Τουρκία.

Οι γεωργιανές αρχές ανακοίνωσαν πως άρχισαν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της συντριβής.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.