Πώς συνετρίβη το αεροσκάφος στη Γεωργία: Αυτοί είναι οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020

Φωτ.: X
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως 20 Τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη χθεσινή συντριβή τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου στην ανατολική Γεωργία.

Οι τουρκικές αρχές, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 20 θυμάτων, δεν έχουν γνωστοποιήσει προς το παρόν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του αεροπλάνου C-130.

Δεν υπάρχει κανένας επιζών, σύμφωνα με την Τουρκία, η οποία είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, πως 20 στρατιωτικοί επέβαιναν στο αεροπλάνο. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Συντριβή αεροσκάφους στη Γεωργία: Πώς συνέβη

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε ερασιτεχνικά βίντεο, που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, φαίνεται ένα αεροπλάνο το οποίο πέφτει περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του και αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί προκαλώντας μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Στις εικόνες αυτές, το αεροπλάνο φαίνεται να έχει ήδη διαλυθεί στη διάρκεια της πτώσης του.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο χθες το απόγευμα για «μάρτυρες», χωρίς πάντως να ανακοινώσει απολογισμό.

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην Τουρκία. Ο Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, εξέφρασε επίσης, μετά τη συντριβή, την αλληλεγγύη της χώρας του με την Τουρκία.

Οι γεωργιανές αρχές ανακοίνωσαν πως άρχισαν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της συντριβής.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.

 
