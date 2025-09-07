ΔΙΕΘΝΗ
Πορτογαλία: Ένα καλώδιο έφερε τον θάνατο σε 16 άτομα στο μοιραίο τελεφερίκ

Σπάσιμο καλωδίου στο ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Glória προκάλεσε δυστύχημα με 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες - Μαρτυρίες για τα θύματα και δύο έρευνες σε εξέλιξη

φωτ.: EPA
Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το δυστύχημα με το εμβληματικό τελεφερίκ Elevador da Glória στη Λισαβόνα, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 20 ακόμα, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Πορτογαλικού Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF), το καλώδιο που συνέδεε δύο βαγόνια του τελεφερίκ έσπασε λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από τη φονική πρόσκρουση.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του χειριστή να ενεργοποιήσει τα φρένα ασφαλείας, το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και χτύπησε με ταχύτητα 60 χλμ/ώρα σε κτίριο, μέσα σε μόλις 50 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της βλάβης.

Το τραγικό είναι ότι την ίδια κιόλας μέρα είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένος οπτικός έλεγχος. Ωστόσο, το σημείο του καλωδίου που έσπασε δεν ήταν ορατό χωρίς αποσυναρμολόγηση, ενώ όλα τα υπόλοιπα συστήματα έδειχναν να λειτουργούν κανονικά.

Το GPIAAF διευκρίνισε ότι το καλώδιο είχε χρησιμοποιηθεί μόλις 337 ημέρες, ενώ η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ήταν 600 ημέρες. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο δραματικό το ερώτημα πώς συνέβη η μοιραία βλάβη.

Τα θύματα και το διεθνές σοκ

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται 11 ξένοι υπήκοοι, μεταξύ αυτών:

  • 3 Βρετανοί
  • 2 Νοτιοκορεάτες
  • 2 Καναδοί
  • 1 Γαλλίδα
  • 1 Ελβετός
  • 1 Αμερικανός
  • 1 Ουκρανός

Συγκλονίζει η ιστορία ενός βρετανικού ζευγαριού που σκοτώθηκε, της 36χρονης Kayleigh Smith και του 44χρονου William Nelson. Οι οικογένειές τους μίλησαν για δύο υπέροχους ανθρώπους, με τη Smith να έχει ξεχωρίσει για το χιούμορ και την καλοσύνη της, ενώ ο Nelson χαρακτηρίστηκε «ήρωας και προστάτης» από τον αδερφό του.

Δύο έρευνες σε εξέλιξη

Παράλληλα με την τεχνική διερεύνηση από το GPIAAF, η εισαγγελία της Πορτογαλίας έχει ξεκινήσει δική της ανεξάρτητη έρευνα. Ένα προκαταρκτικό πόρισμα αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα σε 45 ημέρες.

Η τραγωδία στη Λισαβόνα έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και επανεκκινεί τη συζήτηση για την ασφάλεια των ιστορικών μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από Guardian

