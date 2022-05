Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία έχει χάσει «πάνω από το ένα τρίτο» των χερσαίων δυνάμεών της

Το ένα τρίτο των χερσαίων δυνάμεων που ανέπτυξε στην Ουκρανία έχει χάσει πιθανότατα η Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Η επίθεσή της στην περιοχή του Ντονμπάς «έχει χάσει την ορμή της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το πρόγραμμα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Παρά τις μικρής κλίμακας αρχικές προελάσεις, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να επιτύχει ουσιαστικά εδαφικά κέρδη τον τελευταίο μήνα ενώ διατηρεί συνεχώς υψηλά επίπεδα φθοράς», σημειώνει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

(1/6) Russia’s Donbas offensive has lost momentum and fallen significantly behind schedule. Despite small-scale initial advances, Russia has failed to achieve substantial territorial gains over the past month whilst sustaining consistently high levels of attrition.

«Η Ρωσία έχει τώρα πιθανότατα υποστεί απώλειες ενός τρίτου της χερσαίας δύναμης μάχης που ανέπτυξε τον Φεβρουάριο», προσθέτει.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας προσθέτει εξάλλου στην ανάρτησή του ότι «υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό προέλασής της τις επόμενες 30 ημέρες».

(6/6) Under the current conditions, Russia is unlikely to dramatically accelerate its rate of advance over the next 30 days.