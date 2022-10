Πίτερ Τάτσελ: Ελεύθερος ο Βρετανός ακτιβιστής- Το πρώτο μήνυμα μετά την σύλληψη στο Κατάρ

Ελεύθερος αφέθηκε ο Βρετανός ακτιβιστής δικαιωμάτων της LGBT κοινότητας, Πίτερ Τάτσελ, που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα από την αστυνομία του Κατάρ.

Οι αρχές σταμάτησαν τη διαμαρτυρία που έκανε έξω από το εθνικό μουσείο του εμιράτου που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, όπου παρέμεινε για πάνω από μία ώρα φορώντας ένα T-shirt με την φράση #Qatarantigay και κρατώντας πλακάτ με την επιγραφή «Το Κατάρ συλλαμβάνει και υποβάλλει ΛΟΑΤΚΙ σε μεταστροφή».

Το ίδρυμα Peter Tatchell Foundation του ακτιβιστή ανακοίνωσε πως συνελήφθη, σημειώνοντας πως τα ίχνη του να αγνοούνται. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ο Πίτερ Τάτσελ δημοσίευσε νέα ανακοίνωση στα social media, όπου ενημερώνει μεταξύ άλλων ότι αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Συγκεκριμένα λέει ότι «συνελήφθη και κρατήθηκε στην άκρη του πεζοδρομίου» στην Ντόχα, μετά τη διαμαρτυρία του για τη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από τη χώρα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας πως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και τώρα επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση του Κατάρ δήλωσε ότι οι αρχές ζήτησαν από κάποιον να μετακινηθεί, αλλά οι ισχυρισμοί περί σύλληψης είναι «εντελώς ψευδείς».

Ο Πίτερ Τάτσελ, ο οποίος είχε κάνει παρόμοια διαμαρτυρία όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 φιλοξενήθηκε στη Ρωσία, δήλωσε ότι ήταν η πρώτη δημόσια διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ που πραγματοποιήθηκε σε κράτος του Κόλπου.

Busy few hours with the first ever LGBT+ protest in #Qatar ahead of the World Cup. Great service from the Danielle and the staff at the U.K. consulate. Thank you. @ukinqatar @FCDOGovUK pic.twitter.com/GshtJbQUzK