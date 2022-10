Πίνακας του Χόκνεϊ με την ανατολή του ήλιου στη Μεσόγειο πωλήθηκε για 24 εκατ. ευρώ

Ένας πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ με τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τη Μεσόγειο πωλήθηκε σε δημοπρασία για το αστρονομικό ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ, από τον οίκο Christie's.

Ο πίνακας «Early Morning, Sainte-Maxime», που ολοκλήρωσε ο Βρετανός καλλιτέχνης το 1969, ανήκε σε ιδιώτη για περισσότερα από 30 χρόνια.

Αν και το έργο τέχνης πουλήθηκε ομολογουμένως πολύ ακριβά, δεν αποτελεί το «ακριβότερο» έργο του Χόκνεϊ. Το «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» πωλήθηκε για 81 εκατομμύρια ευρώ το 2018, καθιστώντας τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ ως τον πιο ακριβοπληρωμένο εν ζωή καλλιτέχνη.

#AuctionUpdate Bidders compete for #DavidHockney's 'Early Morning, Sainte-Maxime' which achieved £20,899,500. Rendered in exquisite detail, it captures a majestic sunrise over the French Riviera, its glass-like waters bathed in the sparkling light of a new day. pic.twitter.com/UIJpXAOIhS