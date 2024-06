Πέθανε ο γηραιότερος Αμερικανός σε ηλικία 110 ετών - Γιατί ο εγκέφαλός του δόθηκε για έρευνα

Ο Μόρι Μάρκοφ, ο γηραιότερος άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε σε ηλικία 110 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 3 Ιουνίου.

Ο υπεραιωνόβιος Αμερικανός γλύπτης που χρησιμοποιούσε για την τέχνη του παλαιά σίδερα, έπαθε δύο εγκεφαλικά τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με την κόρη του, Τζούντιθ Μάρκοφ Χάνσεν, που επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα 110 τους χρόνια θεωρούνται υπεραιωνόβιοι και η Ομάδα Ερευνών Γεροντολογίας, στο Λος Άντζελες, απαριθμεί περισσότερους από 150 από αυτούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Μόρι Μάρκοφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιανουαρίου 1914, έξι μήνες πριν από την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, εντάχθηκε στην κατηγορία των υπεραιωνόβιων αυτή τη χρονιά και εθεωρείτο ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο του Φράνσις Ζουέιν, στα 113 του χρόνια, τον Ιανουάριο του 2014.

Όταν ο Μόρι Μάρκοφ άκουσε τα νέα για την άνοδό του στην κορυφή της λίστας, «απλά χαμογέλασε και είπε, ‘’Κάποιος έπρεπε να είναι ο γηραιότερος΄΄», είπε η κόρη του σε συνέντευξή της.

Τα 110 χρόνια του Μόρι Μάρκοφ προκαλούσαν εντύπωση και για την ασυνήθιστη διαύγεια που είχε για την ηλικία του. Μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του, διάβαζε κάθε πρωί τους Los Angeles Times, συζητούσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και δημοσίευε στο blog του στιγμές από τη ζωή του. «Πίστευε ότι αν συνέχιζε να είναι ενεργός, θα ζούσε, και ήθελε πραγματικά να ζήσει», είπε η κόρη του.

Ο Μόρι Μάρκοφ κατάφερε να γίνει αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «super-ager», ένας άνθρωπος δηλαδή άνω των 80 ετών ο εγκέφαλος του οποίου φαίνεται δεκαετίες νεότερος. Αυτό το χαρακτηριστικό του, οδήγησε στην απόφαση να δοθεί ο εγκέφαλος του προς έρευνα καθώς είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, σύμφωνα με την Τις Χέβελ, διευθύνουσα σύμβουλο του Brain Donor Project, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού της Φλόριντα.

«Ένας στους πέντε από εμάς πάσχει σήμερα από κάποια νευρολογική ασθένεια ή διαταραχή, πολλές από τις οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Οι επιστήμονες μπορούν να μάθουν τόσα πολλά από τον εγκέφαλο του Μόρι Μάρκοφ σχετικά με το πώς να παραμένουν υγιείς μέχρι τα βαθιά γεράματα. Είναι ένα απίστευτο δώρο που μας δίνει», είπε η Τις Χέβελ.

Morrie Markoff, a supercentenarian blogger and scrap-metal sculptor who was believed to be the oldest man in the U.S. and whose brain has been donated for research on what is known as super-aging, died on June 3. He was 110. https://t.co/rdhtPJ9ue0