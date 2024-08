Πέθανε η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, το γηραιότερο άτομο στον κόσμο

Πέθανε η Ισπανίδα Μαρία Μπράνιας Μορέρα, το γηραιότερο άτομο του κόσμου.

Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα τον Μάρτιο είχε γενέθλια και έγινε 117 χρονών. Ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου για ένα χρόνο και το πρωί της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών.

Η Ισπανίδα συνταξιούχος αποτεφρώθηκε το πρωί της Τρίτης, όπως ενημέρωσε η οικογένειά της. «Πέθανε ενώ κοιμόταν, αυτό που ήθελε και αυτό που όλοι θέλουμε», ανέφερε η 80χρονη κόρη της, Ρόζα Μορέτ.

Η Μαρία Μπράνιας πέθανε σε γηροκομείο της Ζιρόνα στην Καταλονία, όπου ζούσε τα τελευταία είκοσι χρόνια. «Αισθάνομαι αδύναμη. Η ώρα πλησιάζει. Μην κλαίτε, δεν μου αρέσουν τα δάκρυα. ​​Και πάνω απ’ όλα μην υποφέρετε για μένα. Με γνωρίζετε ήδη, όπου κι αν πάω θα είμαι χαρούμενη, γιατί κατά κάποιο τρόπο θα σας κουβαλώ πάντα μαζί μου», υποστήριζε σύμφωνα με την οικογένειά της το τελευταίο διάστημα.

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d'amor” (Tagore).

Em sento feble. S’acosta l’hora. No ploreu, no m’agraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi.