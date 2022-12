Περιπολίες για τα έργα του Banksy στο Κίεβο μέχρι να γίνει η αφαίρεσή τους

Στην περιοχή του οικισμού Borodyanka της περιφέρειας του Κιέβου ο γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης Banksy φιλοτέχνησε δύο γκράφιτι. Μια κοπέλα σε γυμναστική επίδειξη σε ένα από τα κατεστραμμένα σπίτια και μια εικόνα από τζούντο, όπου ένα αγόρι με κιμονό ρίχνει έναν μεγάλο αντίπαλο στο πάτωμα.

Οι ανταποκριτές του ουκρανικού δικτύου «Strana» παρακολούθησαν αυτές τις ζωγραφιές για αρκετές ώρες, κατά τις οποίες μόνο περαστικοί τις πλησίαζαν για να τραβήξουν φωτογραφίες από τα γκράφιτι. Δεν εμφανίστηκαν μέλη της αστυνομίας ή των αμυντικών δυνάμεων, όπως υποστηρίζουν. Οι συντάκτες απευθύνθηκαν στον αναπληρωτή δήμαρχο της Borodyanka Georgy Yerkov για ένα σχόλιο. Στο σχόλιό του στο Strana, ο Yerko είπε ότι η αστυνομία εξακολουθεί να φρουρεί τα γκράφιτι του Banksy, αλλά το κάνει σε πλαίσιο περιπολίας.

«Αξιωματικοί επιβολής του νόμου έρχονται σε δύο γκράφιτι του Banksy στην Borodyanka πολλές φορές την ημέρα. Εξετάζουν αν είναι όλα καλά. Η αστυνομία δεν μπορεί να δημιουργήσει 24ωρη περιπολία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι τοπικές αρχές αναπτύσσουν τώρα ένα έργο για την αφαίρεση των γκράφιτι ώστε να μην φθαρρούν από καιρικές συνθήκες ή πιθανούς βανδαλισμούς.

«Το σχέδιο με την γυμνάστρια θα μπορέσει να αποσπαστεί όταν αρχίσουν να διαλύουν το ερειπωμένο σπίτι στο οποίο είναι σχεδιασμένο. Με το γκράφιτι του τζούντο είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες, το γκράφιτι είναι ζωγραφισμένο σε έναν τοίχο με γύψο, που ήδη αρχίζει να καταρρέει λόγω των αλλαγών της θερμοκρασίας και της βροχής. Οι εργασίες αποξήλωσης γκράφιτι έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος», είπε ο Yerko στο Strana.

At least two more graffiti have been found in #Borodyanka and #Irpen that are similar in style to the work of the famous British artist #Banksy. pic.twitter.com/JIBXKDM2GJ