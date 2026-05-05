Παράσυρση πλήθους στη Λειψία: Το προφίλ των τραυματιών - Σε ψυχιατρική κλινική ο δράστης

Στους δύο ανέρχεται ο αριθμός των συνολικών νεκρών, αφού αυτοκίνητο παρέσυρε -το απόγευμα της Δευτέρας (4/5)- πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και, μετά την αστυνομική επιχείρηση, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό πιθανότατα δεν σχετίζεται με ιδεολογικά κίνητρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτός από τους δύο νεκρούς, υπάρχουν έξι τραυματίες ηλικίας από 21 έως 87 ετών, δύο εκ των οποίων, ένας άνδρας 75 ετών και μία γυναίκα 84 ετών, σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη μετά το τραυματικό περιστατικό. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συνθήκες και τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Λειψία: Το προφίλ του δράστη

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, ο 33χρονος ύποπτος στη Λειψία, που αναφέρεται ως Τζέφρι Κ., είχε απασχολήσει τις αρχές νωρίτερα μέσα στο 2026 για απειλές και συκοφαντικά αδικήματα στον προσωπικό του κύκλο.

Στις 17 Απριλίου, η αστυνομία στη Λειψία κλήθηκε έπειτα από αναφορά ότι ο ίδιος ισχυριζόταν πως «άκουγε φωνές», οι οποίες φέρονται να τον προέτρεπαν να βλάψει συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τότε δεν είχε ασκήσει σωματική βία.

Μετά το περιστατικό αυτό, και με τη συγκατάθεσή του, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική, όπου παρέμεινε έως τις 29 Απριλίου. Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το πότε ακριβώς αποχώρησε. Η εφημερίδα Bild υποστήριξε ότι έφυγε την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης, μετά από επιθετική συμπεριφορά προς άλλους ασθενείς.

Αντίθετα, το δημόσιο δίκτυο WDR μετέδωσε ότι έλαβε εξιτήριο στα τέλη Απριλίου. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Σαξονίας επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, «δεν υπήρχε κίνδυνος για τον ίδιο ή για τρίτους», και επομένως δεν υπήρχαν ιατρικοί λόγοι για την ακούσια παραμονή του στην κλινική.

Λειψία: Όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της επίθεσης

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με σχεδόν τελείως ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένο από τατουάζ το αριστερό του χέρι. Στα ηχητικά αρχεία, ακούγεται επίσης να φωνάζει, «Κάντε το να σταματήσει».

Για μια «φρικτή πορεία ανεξέλεγκτης μανίας» μίλησε ο δήμαρχος της Λειψίας, Burkhard Jung, περιγράφοντας το περιστατικό.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες και παρευρισκόμενοι λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ που υπέστησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, όταν ο δράστης έριξε το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo, με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70-80 χλμ./ώρα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, κοντά στην πλατεία Augustusplatz και στον ναό του Αγίου Νικολάου.

Με πληροφορίες από focus.de