Πάνω από 100 δελφίνια βρέθηκαν νεκρά στον Αμαζόνιο

Περισσότερα από 100 δελφίνια βρέθηκαν νεκρά στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας, καθώς οι θερμοκρασίες των υδάτων αυξάνονται κατακόρυφα.

Σύμφωνα με αναφορές από την περιοχή περισσότερα από 100 δελφίνια έχασαν τη ζωή τους στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας την τελευταία εβδομάδα, καθώς η περιοχή παλεύει με μια σοβαρή ξηρασία. Ειδικοί προειδοποιούν ότι κι άλλα πολλά δελφίνια θα μπορούσαν να πεθάνουν σύντομα αν οι θερμοκρασίες του νερού παραμείνουν υψηλές.

Το Ινστιτούτο Μαμιράουα, μια ερευνητική ομάδα του υπουργείου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βραζιλίας, δήλωσε ότι δύο ακόμη νεκρά δελφίνια βρέθηκαν τη Δευτέρα στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Τέφε, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για τα θηλαστικά και τα ψάρια της περιοχής. Χιλιάδες ψάρια έχουν επίσης πεθάνει, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες του νερού είναι η πιο πιθανή αιτία των θανάτων στους υδροβιότοπους της περιοχής. Οι θερμοκρασίες από την περασμένη εβδομάδα έχουν ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της λίμνης Τέφε.

Το Ινστιτούτο Διατήρησης Βιοποικιλότητας Τσίκο Μέντες της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, το οποίο διαχειρίζεται τις περιοχές, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έστειλε ομάδες κτηνιάτρων και ειδικών σε υδρόβια θηλαστικά για να διερευνήσουν τους θανάτους.

«Υπήρχαν περίπου 1.400 δελφίνια των ποταμών στη λίμνη Τεφέ», δήλωσε η Μίριαμ Μαρμοντέλ, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μαμιράουα. «Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε ήδη χάσει περίπου 120, τα οποία θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 5% έως 10% του πληθυσμού», δήλωσε η Marmontel.

Ο κυβερνήτης του Αμαζονίου, Γουίλσον Λίμα, κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας. Ο Νίξον Μαρέιρα, δήμαρχος της Τέφε, μιας πόλης 60.000 κατοίκων, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να παραδώσει τρόφιμα απευθείας σε ορισμένες απομονωμένες κοινότητες επειδή τα ποτάμια είναι στεγνά.

Ο Άγιαν Φλάισμαν, συντονιστής γεωχωρικών εφαρμογών στο Ινστιτούτο Μαμιράουα, υπογράμμισε ότι η ξηρασία είχε σημαντικές επιπτώσεις στις παραποτάμιες κοινότητες στην περιοχή του Αμαζονίου. «Πολλές κοινότητες απομονώνονται, χωρίς πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό, χωρίς πρόσβαση στο ποτάμι, το οποίο είναι το κύριο μέσο μεταφοράς τους», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες του νερού αυξήθηκαν από 32 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή σε σχεδόν 38 την Κυριακή.

