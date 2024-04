Πανηγυρισμοί στο κοινοβούλιο του Ιράν μετά την επίθεση στο Ισραήλ - Βίντεο

Βίντεο από το ιρανικό κοινοβούλιο να πανηγυρίζει για την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου αυτές τις ώρες.

Τα μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου επευφημούσαν και πανηγύριζαν το πρωί της Κυριακής, για την ολονύκτια επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά τους πανηγυρισμούς, προέβη σε δηλώσεις, κάνοντας λόγο για μία «άνευ προηγουμένου επίθεση στον εχθρό». «Ο ιρανικός λαός πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στον εχθρό. Είναι μια απάντηση στα σιωνιστικά εγκλήματα και είναι σύμφωνη με τις συμβάσεις του ΟΗΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

WATCH: The Iranian parliament celebrates the Iranian attack on Israel.



