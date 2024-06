Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ξεκινούν τέλη Ιουνίου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ώρες μετά την ανάδειξη των 720 νέων ευρωβουλευτών μετά την ολοκλήρωση των ευρωεκλογών στις 27 χώρες μέλη, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε από το Βερολίνο, όπου πραγματοποιείται διάσκεψη για την αποκατάσταση της Ουκρανίας, ότι οι συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσουν στα τέλη Ιουνίου.

