Ουκρανία: Νεκρή μητέρα και το νεογέννητο της που είχαν διασωθεί από τον βομβαρδισμό σε μαιευτήριο της Μαριούπολης

Νεκρή είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press η αιμόφυρτη έγκυος, που απεικονίζεται σε φορείο μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στην Μαριούπολη στην Ουκρανία.

Η γυναίκα που φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ευρέως μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό στο ουκρανικό νοσοκομείο πέθανε μαζί με το μωρό της, αναφέρει το Associated Press.

Οι εικόνες της γυναίκας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ασθενοφόρο με φορείο είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου καθώς οι διασώστες τη μετέφεραν μέσα από τα ερείπια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε άλλο νοσοκομείο όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Γέννησε το μωρό με καισαρική τομή, αλλά δεν έδειξε «σημάδια ζωής», όπως ανέφερε ο γιατρός.

«Περισσότερα από 30 λεπτά ανάνηψης της μητέρας δεν απέφεραν αποτελέσματα. Πέθαναν και οι δύο».

Στο χάος μετά την αεροπορική επιδρομή της Τετάρτης, οι γιατροί δεν πρόλαβαν καν να μάθουν το όνομα της γυναίκας, πριν παραλάβει τη σορό της ο σύζυγος και ο πατέρας της, αναφέρει το AP.

