Ουκρανία: Μαζικές επιθέσεις με drones από τις ρωσικές δυνάμεις μέσα στη νύχτα

Νέες μαζικές επιθέσεις κυρίως με drones του ρωσικού στρατού εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα, ρωσικές επιδρομές με τηλεκατευθυνόμενα drones έγιναν μεταξύ άλλων στο Κίεβο, στη Βινίτσια μια πόλη νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, στη Σούμι, στην Τσερκάσι, στη Μικολάιφ και στην Οδησσό που βρίσκεται στον νότο.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, πολλές περιφέρειες της οποίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζουν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση.

Η αντιαεροπορική άμυνα στη Σεβαστούπολη απέκρουσε πυραυλική επίθεση, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

🇺🇦 #Ukraine

🔥🔥It was loud in #Russia at night. 🇷🇺 channels reported around 100-120 UAVs



▪️ Krasnodar region, an airfield & the oil refinery in Slavyansk-on-Kuban.

💥continue all morning📹



▪️In Vyborg, Leningrad region, explosions occurred at the liquefied natural gas terminal pic.twitter.com/O11JhVrusW