Ουκρανία: Εκρήξεις ακούστηκαν σε Κίεβο και Λβιβ - Για «απρόβλεπτες συνέπειες» προειδοποιεί η Ρωσία τη Δύση

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς και στη δυτική πόλη Λβιβ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν νωρίς σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας - μεταξύ άλλων, σε Ζαπορίτσια, Τσερκάσι, Ντονέντκ, Οδυσσό, Χάρκοβο, Πολτάβα, Μικολάιφ, Ντιπροπετρόφσκ, Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με επίσημους ουκρανικούς λογαριασμούς στο Telegram

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τις εκρήξεις.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK