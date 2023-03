Ουγκάντα: Νομοσχέδιο για ποινές κάθειρξης 10 ετών σε όποιον αυτοπροσδιορίζεται ως LGBTQ

Το κοινοβούλιο της Ουγκάντας άρχισε να εξετάζει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα καταστεί ποινικό αδίκημα να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος ως LGBTQ, καθώς οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι ο σημερινός νόμος, που απαγορεύει τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, δεν αρκεί.

Ο προτεινόμενος νόμος εισήχθη με πρωτοβουλία ενός βουλευτή και στόχος του είναι να αντιμετωπίσει η χώρα «τις απειλές απέναντι στην παραδοσιακή, ετεροφυλόφιλη οικογένεια», σύμφωνα με ένα αντίγραφο που είδε το Reuters.

Τιμωρεί με φυλάκιση έως και 10 ετών οποιονδήποτε δηλώνει «lesbian, gay, transgender, queer ή οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική ταυτότητα ή ταυτότητα φύλου που αντίκειται στη binary κατηγοριοποίηση του αρσενικού και του θηλυκού».

Ποινικοποιείται, επίσης, η «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας και η «υποκίνηση» σε σύναψη ομοφυλοφιλικών σχέσεων.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι παρόμοιο, σε κάποιο βαθμό, με τον νόμο που εγκρίθηκε το 2013, αυστηροποίησε τις ποινές και ποινικοποίησε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ γυναικών. Ο νόμος αυτός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό και τελικά καταρρίφθηκε από ένα τοπικό δικαστήριο, για διαδικαστικούς λόγους.

Οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου τιμωρούνται ακόμη και με ισόβια κάθειρξη.

Τα αντί-LGBTQ+συναισθήματα είναι βαθιά ριζωμένα στη συντηρητική, θρησκευόμενη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες απαγορεύουν τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, όμως αυτό το νομοσχέδιο της Ουγκάντα, εφόσον ψηφιστεί, μάλλον θα είναι το πρώτο που ποινικοποιεί ακόμη και τον αυτοπροσδιορισμό κάποιου ατόμου ως gay, bisexual ή transgender, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Human Rights Watch.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι παρόμοιο, σε κάποιο βαθμό, με τον νόμο που εγκρίθηκε το 2013, ο οποίος αυστηροποίησε τις ποινές και ποινικοποίησε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ γυναικών.

Ο νόμος αυτός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό και τελικά καταρρίφθηκε από ένα τοπικό δικαστήριο, για διαδικαστικούς λόγους.

Μετά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο, η πρόεδρός του, η Ανίτα Άμονγκ, το έστειλε σε μια επιτροπή για να ελεγχθεί και να συζητηθεί δημοσίως, προτού επιστρέψει στη Βουλή για να ψηφιστεί.

Η Αμόνγκ προέτρεψε τους βουλευτές να απορρίψουν το εκφοβισμό, αναφερόμενη στις υποτιθέμενες απειλές ορισμένων δυτικών χωρών ότι θα απαγορεύσουν την είσοδο στο έδαφός τους σε όσους εμπλέκονται στην υιοθέτηση του νόμου.

«Αυτός ο εκφοβισμός, ότι “δεν θα πάτε στην Αμερική”… Και τι είναι η Αμερική;» σχολίασε.

Η Αμόνγκ είπε επίσης ότι προβλέπεται μια «δημόσια διαβούλευση» με τη συμμετοχή εκπροσώπων σεξουαλικών μειονοτήτων.

«Αφήστε το κοινό να έρθει να εκφράσει τις απόψεις του, συμπεριλαμβανομένων και τον ομοφυλόφιλων – επιτρέψτε τους να έρθουν. Αυτή είναι η ώρα που θα μας δείξετε αν είστε ομοφυλόφιλοι ή όχι», πρόσθεσε.

Μια έρευνα κοινοβουλευτικής επιτροπής που διατάχθηκε τον Ιανουάριο κατόπιν καταγγελιών για υποτιθέμενη προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία έχει ήδη πυροδοτήσει ένα κύμα διακρίσεων και βίας εναντίον μελών της κοινότητας LGBTQI+, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Ugandan lawmakers are once again targeting sexual minorities. A new proposed law could make it illegal to even say that you are gay, transgender, or queer. pic.twitter.com/zKZTFsCeYj