Οι Χούτι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον δεξαμενόπλοιου

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜ).

Η εκτόξευση έγινε στις 23:45 (σ.σ. ώρα Σανάα· 22:45 ώρα Ελλάδας), πάντως ο πύραυλος αστόχησε, κατέπεσε στη θάλασσα χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα στο πλοίο, διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter), η CENTCOM.

On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo