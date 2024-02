ΗΠΑ και Βρετανία έπληξαν ξανά θέσεις των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συνολικά επλήγησαν 18 θέσεις των ανταρτών Χούτι σε οχτώ σημεία στην Υεμένη. Ανάμεσα στους στόχους ήταν υπόγειες αποθήκες πυραύλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ και ένα ελικόπτερο.

Οι επιθέσεις έγιναν από τις αμερικανικές και τις βρετανικές δυνάμεις, με την υποστήριξη έξι χωρών: Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία. «Aυτά τα πλήγματα έβαλαν στο στόχαστρο περιοχές που χρησιμοποιούν οι αντάρτες Χούτι για να επιτεθούν σε εμπορικά και πολεμικά πλοία στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Οι παράνομες επιθέσεις των ανταρτών Χούτι διατάραξαν την ανθρωπιστική βοήθεια για την Υεμένη, έπληξαν τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής και προκάλεσαν περιβαλλοντική ζημία», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

F/A-18 Super Hornets launch from USS Dwight D. Eisenhower supporting strikes against on Iranian-Backed Houthi Targets on Feb. 24.

Στόχος των πληγμάτων ήταν να υποβαθμιστούν οι δυνατότητες των ανταρτών Χούτι και να σταματήσουν οι «συνεχείς ριψοκίνδυνες και παράνομες επιθέσεις τους» σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν και το στενό Μπαμπ Αλ- Μπάντεμπ.

«Θα εξακολουθήσουμε να καθιστούμε σαφές στους Χούτι ότι θα υποστούν συνέπειες εάν δεν σταματήσουν τις παράνομες επιθέσεις τους, οι οποίες βλάπτουν τις οικονομίες (κρατών) της Μέσης Ανατολής», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



On Feb. 24, at approximately 11:50 p.m. (Sanaa Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands, and New Zealand, conducted strikes…