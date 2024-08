Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το σχέδιο της Ουκρανίας πίσω από την εισβολή στο Κουρσκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η στρατιωτική εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας στοχεύει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις από τη Μόσχα πέρα ​​από τα σύνορα.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ξεκάθαρα τον στόχο της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Προηγουμένως, είχε προτείνει ότι στόχευε στην προστασία των κοινοτήτων στη συνοριακή περιοχή Σούμι από συνεχείς βομβαρδισμούς.

Στη νυχτερινή του ομιλία την Κυριακή, ο Ζελένσκι είπε: «Είναι πλέον το πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ρωσικό πολεμικό δυναμικό και να διεξάγουμε τις μέγιστες αντεπιθετικές ενέργειες. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης στο έδαφος του επιτιθέμενου – η επιχείρηση μας στην περιοχή του Κουρσκ».

Το Κίεβο είχε προηγουμένως πει ελάχιστα για τους στόχους της προέλασής του στη Ρωσία με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, τη μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και οδήγησε σε δεκάδες χωριά και εκατοντάδες αιχμαλώτους να πέσουν σε Ουκρανικά χέρια.

Οι Ουκρανοί οδήγησαν βαθιά στην περιοχή προς διάφορες κατευθύνσεις, αντιμετωπίζοντας μικρή αντίσταση και σπέρνοντας χάος και πανικό καθώς δεκάδες χιλιάδες άμαχοι τράπηκαν σε φυγή.

Ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις του είχαν προχωρήσει σε 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής, αν και δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα πόση περιοχή ελέγχουν αποτελεσματικά οι ουκρανικές δυνάμεις.

Στις παρατηρήσεις του σχετικά με τη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πέτυχαν καλά και τόσο αναγκαία αποτελέσματα».

Το Institute for the Study of War παρατήρησε ότι η ουκρανική επιχείρηση στο Κουρσκ είχε προχωρήσει σε έκταση 800 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά τις πρώτες έξι ημέρες της. Η εισβολή αυτή έπληξε κυρίως απροετοίμαστες, ανεπαρκώς εξοπλισμένες και υποστελεχωμένες ρωσικές αμυντικές θέσεις στα σύνορα, ανέφερε η αμερικανική δεξαμενή σκέψης στην ημερήσια έκθεσή της για τη σύγκρουση. Η Ουκρανία συνέχισε να σημειώνει ταχείες προόδους στο Κουρσκ μετά την ανάπτυξη ρωσικών ενισχύσεων στην περιοχή, προσθέτει η έκθεση.

Την Κυριακή, η Ουκρανία δήλωσε ότι χτύπησε μια δεύτερη βασική γέφυρα στην περιοχή του Κουρσκ, επιδιώκοντας να διαταράξει τις οδούς ανεφοδιασμού της Μόσχας. «Μείον άλλη μία γέφυρα», δήλωσε ο διοικητής της ουκρανικής αεροπορίας, Μίκολα Ολεσούκ, στο Telegram, δημοσιεύοντας εναέριο βίντεο από μια έκρηξη σε γέφυρα κοντά στην πόλη Ζβαννόε της Ρωσίας. Η αεροπορία συνεχίζει να στερεί από τον εχθρό τις δυνατότητες ανεφοδιασμού με ακριβείς αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

