Ο πρίγκιπας Κάρολος απηύθυνε για πρώτη φορά την Ομιλία της Βασίλισσας στο Κοινοβούλιο

Ο πρίγκιπας Κάρολος παρουσίασε σήμερα τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης, αναφερόμενος επιγραμματικά στην επιστροφή του Μπόρις Τζόνσον στις προεκλογικές του δεσμεύσεις να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες στη Βρετανία και να μεγιστοποιήσει τις μετά το Brexit ελευθερίες.

Στην ομιλία παρουσιάστηκαν 38 νομοσχέδια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αναδιάρθρωση της αγοράς ελεγκτικών υπηρεισών, την πάταξη της παράνομης χρηματοδότησης και την προσπάθεια να γίνει πιο ελκυστικό το Σίτι του Λονδίνου σε διεθνείς επενδυτές μετά το Brexit.

