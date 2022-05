Τι σκέφτηκε η βασίλισσα Ελισάβετ για την Μέριλιν Μονρόε μετά τη γνωριμία τους το 1956;

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει συναντήσει αμέτρητους πολιτικούς ηγέτες και σημαντικές προσωπικότητες κατά τη διάρκεια της 70χρονης ηγεμονίας της, αλλά μια από τις διασημότερες συναντήσεις της είναι όταν γνώρισε την Μέριλιν Μονρόε.

Το καλοκαίρι του 1956, η Μέριλιν Μονρόε πέρασε τέσσερις μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον σύζυγό της, Άρθπυρ Μίλερ, για να γυρίσει την τελευταία της ταινία «The Prince and the Showgirl», με συμπρωταγωνιστή τον Σερ Λόρενς Ολίβιε.

Και ήταν ξεκάθαρο ότι είχε έναν άλλο στόχο κατά την επίσκεψή της: να συναντήσει την βασίλισσα Ελισάβετ.

Το «The Prince and the Showgirl», βρετανική κομεντί του 1957 με πρωταγωνιστές τη Μέριλιν Μονρόε και τον Λόρενς Ολίβιε.

Η στιγμή που οι δύο θρυλικές γυναίκες συναντήθηκαν περιγράφεται στο νέο βιβλίο «When Marilyn Met the Queen», που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, Μισέλ Μόργκαν, το ενδιαφέρον της Μονρόε με τη βασίλισσα Ελισάβετ έγινε ακόμη πιο έντονο στην παραμονή της στο Englefield Green, το οποίο απέχει μόλις τέσσερα μίλια από το Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Το όνειρό της ήταν να πιει τσάι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και ο δημοσιογράφος Άλαν Άρνολντ βρήκε το αίτημα στην καθημερινή του λίστα», γράφει.

Αν και δεν ήπιε ποτέ τσάι με τη βασίλισσα Ελισάβετ, η Μέριλιν Μονρόε είχε την ευκαιρία να τη συναντήσει στο τέλος του ταξιδιού της στις 29 Οκτωβρίου 1956, όταν προσκλήθηκε να παρακολουθήσει μια παράσταση στο Empire Theatre στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, μαζί με μερικούς από τους πιο διάσημους σταρ του κινηματογράφου της εποχής.

Την ημέρα της παράστασης ("The Queen's Show" όπως το ονόμασε η Μονρόε), ξόδεψε ώρες να ετοιμάζεται. Καθώς η Μέριλιν βγήκε από το αυτοκίνητό της μπροστά από το θέατρο αργότερα εκείνο το βράδυ, οι κάμερες πήραν φωτιά ενώ αμέτρητοι φανς της είχαν κατακλύσει τους δρόμους για να δουν την Αμερικανίδα σταρ.

Facebook Twitter 29 Οκτωβρίου 1956: Η βασίλισσα Ελισάβετ σφίγγει το χέρι της Μέριλιν Μονρόε, που στέκεται δίπλα στον Victor Mature, πριν την παράσταση "The Battle of the River Plate", στο Empire Theatre του Λονδίνου. Φωτ: Keystone/Getty Images

Μόλις μπήκε στο θέατρο, η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε με τους υπόλοιπους ηθοποιούς στην ουρά υποδοχής που σχηματίστηκε για την άφιξη της βασίλισσας.

«Η ουρά ήταν μεγάλη και η Μέριλιν παρακάτω από την μέση. Ενίοτε κοιτούσε μπροστά, περιμένοντας αγχωμένη τη σειρά της, αλλά καθώς η Βασίλισσα πλησίαζε, η Μέριλιν φαινόταν άλλοτε να κοιτάζει έξω και άλλοτε να φλυαρεί με τον ηθοποιό Βίκτορ Ματσούρ», γράφει η Μόργκαν στο βιβλίο.

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στη Μέριλιν Μονρόε, της έριξε μια γρήγορη ματιά από πάνω ως κάτω, σύμφωνα με το βιβλίο. Στη συνέχεια, η Μονρόε έπιασε το χέρι της βασίλισσας και έκανε μια βαθιά υπόκλιση.

Ο συγγραφέας γράφει: «Οι δυο τους κουβέντιασαν για αρκετά λεπτά για διάφορα θέματα, όπως το γεγονός πως έμεναν κοντά αλλά και το αγαπημένο Ουίνδσορ της βασίλισσας. "Το λατρεύουμε", είπε η Μέριλιν. "Με τον σύζυγό μου, πηγαίνουμε βόλτες με ποδήλατο στο Great Park"».

Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Μέριλιν Μονρόε ήταν γεμάτη ενθουσιασμό καθώς έφευγε από το θέατρο. Πλησιάζοντας στο αυτοκίνητό της, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τη γνώμη της για την βασίλισσα.

«Η βασίλισσα είναι πολύ εγκάρδια», είπε η Μέριλιν, σύμφωνα με το "When Marilyn Met the Queen". «Εκπέμπει γλυκύτητα. Με ρώτησε αν μου άρεσε να ζω στο Ουίνδσορ και είπα, "Τι!", οπότε μου λέει ότι εφόσον ζούσα στο Englefield Green, κοντά στο Ουίνδσον, ήμασταν γείτονες. Οπότε, της είπα ότι ο Άρθουρ και εγώ πήγαμε βόλτα με ποδήλατο στο πάρκο».

Facebook Twitter Φωτογραφία με τίτλο "In the Garden", του Αμερικανού φωτογράφου George Barris, από το 1962. Φωτ: EPA/BONHAMS

Όσο για την γνώμη της βασίλισσα Ελισάβετ για την Μέριλιν Μονρόε, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σε βρετανικό περιοδικό το 1961 περιγράφει λεπτομερώς τις σκέψεις της, σύμφωνα με «φίλο» που δεν κατονομάζεται.

«Το άρθρο έλεγε ότι μετά την παράσταση το 1956, η βασίλισσα γοητεύτηκε από τη Μέριλιν και παρακολουθούσε κάθε ταινία της», γράφει η Μόργκαν. «Φέρεται να είπε σε φίλο της: "Βρήκα πως η δεσποινίς Μονρόε είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Αλλά τη λυπήθηκα, γιατί ήταν τόσο αγχωμένη που είχε φάει όλο το κραγιόν της". Το πλάνα από την συνάντηση δείχνουν να το επιβεβαιώνουν, καθώς η Μέριλιν φαίνεται να γλείφει τα χείλη της καθώς περιμένει να φτάσει η βασίλισσα».

Όταν το ταξίδι της Μονρόε έφτασε στο τέλος του, ρωτήθηκε τι της άρεσε περισσότερο στην Αγγλία, όπου πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων η πρεμιέρα του έργου του Άρθουρ Μίλερ, «A View from the Bridge». «Η μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα ήταν η γνωριμία με τη βασίλισσα και το νέο θεατρικό έργο του συζύγου μου», απάντησε.

«Θεωρούσε ότι οι Βρετανοί ήταν οι πιο ενθουσιώδεις φανς της και εκτιμούσε πόσο ζεστό ήταν το κοινό μαζί της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αγγλία», γράφει η Μισέλ Μόργκαν.