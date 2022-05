Βασίλισσα Ελισάβετ: Κέιτ και Ουίλιαμ επικεφαλής των εορτασμών για το πλατινένιο Ιωβηλαίο

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ηγηθούν στους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ, σύμφωνα με το παλάτι.

Το πριγκιπικό ζεύγος θα μεταβεί στην Ουαλία, όπου είχαν ζήσει στην αρχή του γάμου τους, ενώ η πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί σε εκδηλώσεις στη Σκωτία και ο πρίγκιπας Εδουάρδος και η Σόφι, η Κόμισσα του Γουέσεξ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε μια απλή δήλωση, το παλάτι ανακοίνωσε πως «Κατά τη διάρκεια του βασικού (για τους εορτασμούς) Σαββατοκύριακου, μέλη της βασιλικής οικογένειας θα επισκεφθούν τα Έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου για να γιορτάσουν το πλατινένιο ιωβηλαίο. Μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παρευρεθούν σε εκδηλώσεις σε κάθε έθνος, που σηματοδοτούν την περίσταση».

Βασιλικές πηγές επισημαίνουν ότι τα προηγούμενα χρόνια, η βασίλισσα και ο αείμνηστος σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, επισκέφτηκαν πολλά μέρη σε ολόκληρη τη Βρετανία, περιοδεύοντας με το βασιλικό τρένο μέχρι τους εορτασμούς τα αντίστοιχα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου.

Φέτος, δεν είναι δυνατό αυτό καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ είναι 96 ετών και η υγεία της είναι επιβαρυμένη.

Οι κύριοι εορτασμοί για το πλατινένιο ιωβηλαίο θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου, με την καθιερωμένη παρέλαση Trooping the Colour.

Επίσης, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσαν ότι θα ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, δεν θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ στο τέλος της παρέλασης.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν αποκλειστεί επίσης, καθώς δεν είναι εν ενεργεία μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού.

Ο θείος του Χάρι, πρίγκιπας Άντριου, του οποίου επίσης έχουν αφαιρεθεί τα πριγκιπικά του καθήκοντα μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν, δεν θα συμπεριληφθεί επίσης στο μπαλκόνι για το Trooping the Colour, που σηματοδοτεί τα επίσημα γενέθλια της Βασίλισσας κάθε χρόνο.

«Μετά από ενδελεχή εξέταση, η βασίλισσα αποφάσισε ότι η φετινή παραδοσιακή εμφάνιση στο μπαλκόνι για την εκδήλωση Trooping the Color την Πέμπτη 2 Ιουνίου θα περιοριστεί στην Αυτού Μεγαλειότητα και σε εκείνα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας που αναλαμβάνουν επίσημα δημόσια καθήκοντα εκ μέρους της βασίλισσας», ανέφερε εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Ως εκ τούτου, το μπαλκόνι θα περιλαμβάνει τη Βασίλισσα, τον πρίγκιπα Κάρολο, την Καμίλα, τη δούκισσα της Κορνουάλης, τον Ουίλιαμ και την Κέιτ και τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Θα παρευρεθούν επίσης η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Εδουάρδος και η Σόφι, κόμισσα του Γουέσεξ, και τα δύο τους παιδιά και τα ξαδέρφια της βασίλισσας, ο δούκας του Κεντ, ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ και η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα.

Ανακοινώνοντας ότι θα έφταναν στη Βρετανία με τα δύο τους παιδιά Άρτσι Χάρισον και την κόρη τους Λίλιμπετ Νταϊάνα, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ είπε πως «Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο Δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είναι ενθουσιασμένοι και έχουν την τιμή να παρευρεθούν στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας αυτόν τον Ιούνιο με τα παιδιά τους».

Στην έναρξη της εβδομάδας των εορτασμών, θα προβληθεί ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από τη μονάρχη, συμπεριλαμβανομένης σκηνής από τον αρραβώνα της τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η ταινία θα προβληθεί στο BBC και την υπηρεσία iPlayer στις 29 Μαΐου. Το ντοκιμαντέρ δείχνει το ταξίδι ζωής της βασίλισσας από την τότε που ήταν μωρό ως την στέψη της στην ηλικία των 27 ετών, το 1953. Η βασίλισσα Ελισάβετ ανέβηκε στο θρόνο τον Φεβρουάριο του 1952 μετά το θάνατο του πατέρα της Γεωργίου ΣΤ'.

