Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία στην Ουκρανία και πήγε στην εκκλησία για την Ανάσταση

Λίγη ώρα μετά την κήρυξη εκεχειρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τη λειτουργία της Ανάστασης, στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, παρευρέθηκαν στην αναστάσιμη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρα Χριστού, την οποία παρακολούθησαν και άλλοι πιστοί. Στη λειτουργία αυτή χοροστάτησε ο Πατριάρχης Κύριλλος, επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ισχυρός υποστηρικτής του Πούτιν και της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα από τον Πούτιν, η οποία ωστόσο αμφισβητήθηκε από το Κίεβο καθώς οι μάχες συνεχίζονταν, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Σομπιάνιν κατευθύνθηκαν στην εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε η λειτουργία.

Ο Πούτιν, όπως και κάθε χρόνο, κρατούσε ένα κερί και ήταν ντυμένος με σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Πούτιν έκανε το σταυρό του κάθε φορά που ο Πατριάρχης Κύριλλος έλεγε το «Χριστός Ανέστη».

"Christ is risen!": Vladimir #Putin came to the Easter service at the Cathedral of Christ the Savior. #Moscow #Russia pic.twitter.com/iJuml2jeAj

Ο Πατριάρχης Κύριλλος στην ομιλία του ανέφερε ότι η μόνη δυνατότητα για την επίτευξη διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στις εκτάσεις της ιστορικής Ρους, οι οποίες περιλάμβαναν περιοχές της σύγχρονης Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας, είναι η εφαρμογή της εντολής «να μην κάνεις κακό στον άλλον και να μην συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως δεν θα ήθελες να σου συμπεριφερθούν».

Πρόσθεσε ότι αν όλοι οι άνθρωποι ακολουθούσαν αυτόν τον κανόνα, η ζωή θα ήταν διαφορετική, αναφέροντας την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αλλά και τις διεθνείς σχέσεις.

Ο Πατριάρχης, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον τερματισμό της επιθετικότητας, ενώ ο Πούτιν, την ίδια στιγμή, συνεχίζει να δηλώνει ότι μόνο μέσω στρατιωτικής πίεσης θα επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας.

Από την αρχή της σύγκρουσης το 2022, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως Ουκρανοί, ενώ εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

BREAKING: After calling for a ceasefire in Ukraine, Putin attends an Orthodox Easter service in Moscow, where he can be seen chanting, “Truly He is Risen!” in response to Patriarch Kirill. pic.twitter.com/pTi1Wtmuxp