Ο Μάικ Τάισον έριξε γροθιά σε επιβάτη στο αεροπλάνο- «Επέμενε να βγάλουν φωτογραφία»

Ο Μάικ Τάισον γρονθοκόπησε έναν συνεπιβάτη σε αεροπορική πτήση, που προηγουμένως «του πέταξε ένα μπουκάλι νερό», είπε εκπρόσωπός του.

Βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροπλάνο δείχνει τον πρώην πυγμάχο βαρέων βαρών να ρίχνει γροθιές σε έναν άγνωστο άνδρα.

Εκπρόσωπος του Μάικ Τάισον επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «περιστατικό με έναν επιθετικό επιβάτη» που τον «παρενοχλούσε».

Η αστυνομία συνέλαβε προσωρινά τους δυο άντρες. Όπως έγινε επίσης γνωστό, «ένα άτομο διακομίστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο για τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του».

«Παρείχε ελάχιστες λεπτομέρειες για το περιστατικό και αρνήθηκε να συνεργαστεί περαιτέρω με την αστυνομική έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Σαν Φρανσίσκο.

Οι δυο άντρες αφέθηκαν ελεύθεροι «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας», ενώ το αστυνομικό τμήμα δεν ταυτοποίησε κανένα από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διάρκεια πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας JetBlue το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν απογειωθεί από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμό την Φλόριντα.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το TMZ, δεν δείχνει ολόκληρη τη συμπλοκή, ούτε φαίνεται το μπουκάλι νερού στα πλάνα.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Μάικ Τάισον είχε συμφωνήσει να βγάλει φωτογραφία με τον επιβάτη στην αρχή της πτήσης. Ωστόσο, ο άνδρας συνέχισε να τον παρενοχλεί, παρά τα αιτήματα του πρώην πυγμάχου να «ηρεμήσει».

Στο βίντεο του Τάισον να χτυπά τον συνεπιβάτη του, ακούγεται ένα ακόμη άτομο να φωνάζει «Ε Μάικ, Μάικ», φαινομενικά προσπαθώντας να τον ηρεμήσει ενώ ένα άλλο άτομο προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά.

Στη συνέχεια δείχνει το μέτωπο του επιβάτη, το οποίο φαίνεται ματωμένο.

