Η καταιγίδα Φιόνα σαρώνει τον Καναδά- Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα, σπίτια παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον Καναδά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, με την τροπική καταιγίδα Φιόνα να πλήττει τις ακτές της χώρας.

Η Φιόνα υποβαθμίστηκε από τυφώνα σε τροπική καταιγίδα την Παρασκευή.

Ωστόσο, σε τμήματα τριών επαρχιών σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή και οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα έως και 160 χλμ./ώρα σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος έπεσαν και σπίτια ξεβράστηκαν στη θάλασσα.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είπε ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη και δεσμεύτηκε για στήριξη από τον στρατό.

Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά οι αρχές αντιμετωπίζουν εκτεταμένες πλημμύρες.

🇨🇦 Kanada'da, kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. #Canada #Fiona pic.twitter.com/fd9JeGq62H — 🗨️ Haber Seyret (@haberseyret) September 25, 2022

Ο Τριντό περιέγραψε τη Φιόνα ως «μια πολύ ισχυρή και επικίνδυνη καταιγίδα» και είπε ότι ο στρατός θα αναπτυχθεί για να βοηθήσει στην αξιολόγηση και τις προσπάθειες καθαρισμού των περιοχών. Η κυβέρνησή του έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά σε αίτημα των αρχών της Νέας Σκωτίας για βοήθεια.

«Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να βοηθήσει, θα είμαστε εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι λόγω της εξέλιξης αυτής, δεν θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να παραστεί στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα εκδόθηκαν για τις επαρχίες της Νέας Σκωτίας του Ατλαντικού, το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου, τη Νέα Γη και το Νιού Μπράνσγουικ, καθώς και για περιοχές του Κεμπέκ.

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.



Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 24, 2022

Η ανατολική ακτή της χώρας θα μπορούσε να δεχθεί έως και 25 εκατοστά βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.

Οι αρχές έχουν ήδη έτοιμα καταφύγια στο Χάλιφαξ και στο Ακρωτήριο Μπρετόν για να προστατευθούν οι άνθρωποι πριν από την καταιγίδα.

«Έχουμε περάσει τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες και στο παρελθόν, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό», είπε η Amanda McDougall, δήμαρχος του περιφερειακού δήμου του Cape Breton. «Οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες, πραγματικές και άμεσες».

Fiona ripped through Canada's eastern seaboard at hurricane strength after making landfall in Nova Scotia on Saturday, sapping power for hundreds of thousands and washing away or collapsing some coastal homes https://t.co/oRMcG9LWCk pic.twitter.com/9MVXfpc8sj — CNN International (@cnni) September 25, 2022

Στο Port aux Basques, με πληθυσμό 4.067 στο νοτιοδυτικό άκρο της Νέας Γης, έντονες πλημμύρες παρέσυραν σπίτια και γραφεία στη θάλασσα, σύμφωνα με το CBC. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το δίκτυο πρόσθεσε ότι πολλά σπίτι έχουν παραμείνει ως ένας σωρός μέσα στον ωκεανό ενώ μία πολυκατοικία κυριολεκτικά έχει χαθεί. Υπάρχουν ολόκληροι δρόμοι που έχουν εξαφανιστεί, όπως μεταδίδουν τα Μέσα.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τουλάχιστον 20 σπίτια είχαν χαθεί.

Daylight is beginning to break as Ferocious Fiona continues to rip away at Nova Scotia. Hydro poles and lines coming down across the roadways in Sydney. #Fiona #Canada #NSwx @MyRadarWX pic.twitter.com/Se52UwtLEa — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) September 24, 2022

Σύμφωνα με τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία μια γυναίκα διασώθηκε όταν «πήδηξε μέσα στο νερό καθώς το σπίτι της παρασύρθηκε». Πρόσθεσαν ακόμα ότι υπήρχε αναφορά για μία άλλη γυναίκα που εγκλωβίστηκε στο υπόγειό της, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες για να διεξαχθεί έρευνα.

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος καθώς οι ταχύτητες του ανέμου παραμένουν πολύ υψηλές για να ξεκινήσουν οι εργασίες σε κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης.

Οι σφοδροί τυφώνες στον Καναδά είναι σπάνιοι, καθώς οι καταιγίδες χάνουν την ενέργειά τους μόλις χτυπήσουν ψυχρότερα νερά στο βορρά και αντ' αυτού γίνονται μετατροπικές.

Η Νέα Σκωτία χτυπήθηκε για τελευταία φορά από έναν τροπικό κυκλώνα το 2003 με τον τυφώνα Χουάν, μια καταιγίδα δεύτερης κατηγορίας, με δύο νεκρούς σοβαρές ζημιές σε κατασκευές και βλάστηση.

Ο μετεωρολόγος Bob Robichaud προειδοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ότι η καταιγίδα Φιόνα θα είναι ισχυρότερη από τον Χουάν και από τον τυφώνα Ντόριαν του 2019, ο οποίος έφτασε επίσης στις ακτές της Νέας Σκωτίας.

Η Φιόνα είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο Πουέρτο Ρίκο και τη Δομινικανή Δημοκρατία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με πολλούς να παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Η Φλόριντα είναι επίσης αντιμέτωπη με την απειλή τυφώνα καθώς η τροπική καταιγίδα Ίαν ενισχύθηκε μετά το πέρασμά της από την Καραϊβική χθες. Οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει τη Φλόριντα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τη μορφή ενός μεγάλου τυφώνα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή, εν αναμονή της σφοδρής κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες του BBC