Πουέρτο Ρίκο: Χωρίς ρεύμα το νησί- Σαρώνει ο τυφώνας Φιόνα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε το Πουέρτο Ρίκο σήμερα λόγω του τυφώνα Φιόνα, που σαρώνει τη χώρα.

Η καταιγίδα άφησε πίσω της κατολισθήσεις και εκτεταμένες πλημμύρες καθώς κατευθύνθηκε δυτικά προς τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχίσουν να πλήττουν το Πουέρτο Ρίκο.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί επιτρέποντας στις αρχές να παράσχουν βοήθεια σε περίπτωση καταστροφής.

Εκτός από την πλήρη διακοπή ρεύματος για τα 3,3 εκατομμύρια άτομα που ζουν στο νησί της Καραϊβικής, επηρεάστηκαν επίσης ορισμένα κέντρα υγείας που λειτουργούν με γεννήτριες.

Το ηλεκτρικό ρεύμα στο νοσοκομειακό συγκρότημα του Σαν Χουάν έχει αποκατασταθεί, είπε ο υπουργός Υγείας.

Σε ορισμένες περιοχές θα χρειαστούν ημέρες για την επανασύνδεση του ρεύματος, όμως, όπως δήλωσε ο διαχειριστής του δικτύου του νησιού, Luma Energy.

El paso del Huracán Fiona por Puerto Rico. pic.twitter.com/m7ld9hRfoN — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 19, 2022

Κατά την κακοκαιρία, κατηγορίας 1, οι άνεμοι έφτασαν στα 140 χλμ/ώρα. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά ένα άτομο σκοτώθηκε στο νησί της Γουαδελούπης στην γαλλική Καραϊβική, όταν το σπίτι του παρασύρθηκε από τις πλημμύρες.

Τα λιμάνια έχουν κλείσει στο Πουέρτο Ρίκο και οι πτήσεις από το κεντρικό αεροδρόμιο του νησιού έχουν ακυρωθεί.

Tropical Storm Fiona approaches Puerto Rico. The island is already starting to flood due to heavy rain and wind (70 mph wind).#Fiona #PuertoRico #storm #Huracan @Brave_spirit81 Video pic.twitter.com/I0i8LP0BoO — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022

Αρκετοί δρόμοι έχουν επίσης κλείσει ενώ μία οδογέφυρα στο Utuado, στην κεντρική ορεινή περιοχή του νησιού, παρασύρθηκε από τις πλημμύρες.

Ο κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο δήλωσε ότι τα σχολεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά σήμερα ενώ προέτρεψε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο το συντομότερο δυνατό.

Ο τυφώνας Φιόνα έπληξε το Πουέρτο Ρίκο μόλις πέντε χρόνια αφότου ο τυφώνας Μαρία, ο χειρότερος στην ιστορία του νησιού, προκάλεσε καταστροφές στο νησί.

Τρεις εβδομάδες μετά από εκείνη την καταστροφή, μόνο το 10% περίπου των κατοίκων είχε ρεύμα. Το εθνικό δίκτυο παραμένει εύθραυστο, με τις διακοπές ρεύματος να είναι καθημερινό φαινόμενο.

Καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις προβλέπονται επίσης για τη Δομινικανή Δημοκρατία καθώς ο τυφώνας εξελίσσεται βορειοδυτικά, με τα νησιά Turks και Caicos να αναμένεται να επηρεαστούν.

El ojo del huracán Fiona tocó tierra este domingo en las costas de Puerto Rico,afectando el servicio eléctrico en toda la isla,amenazando con dejar grandes cantidades de lluvia, y dejando a su paso grandes estragos.#FionaPR pic.twitter.com/xq1PSeZpKT — 𝓨𝓪𝓭𝓮𝓻 𝓔𝓼𝓹𝓲𝓷𝓸𝔃𝓪 🇳🇮☀️ (@YaderEspinoza01) September 19, 2022

Με πληροφορίες του BBC