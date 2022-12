Ο χορός του βασιλιά Καρόλου με την αδελφή της Άννα Φρανκ- «Ήταν πολύ χαλαρός, το απόλαυσε»

Ένα χορευτικό διάλειμμα είχε η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο στο βόρειο Λονδίνο, με τον «γαλαζοαίματο» και την ετεροθαλή αδελφή της Άννα Φρανκ, θύματος του Ολοκαυτώματος, να μοιράζονται μερικές στιγμές στην πίστα.

Η 93χρονη Έβα Σκλος, η οποία είχε διασωθεί από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί και έχει περάσει δεκαετίες προωθώντας την ειρήνη μεταξύ της ανθρωπότητας, συνόδευσε τον βασιλιά κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Χανουκά.

King Charles in dancing mood!!! 😂🙌 The King joined holocaust survivors as the Jewish community prepares to celebrate Chanukah 🕎🙌#KingCharles #Royalpic.twitter.com/Iadw55bZDP