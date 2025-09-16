ΔΙΕΘΝΗ
Ο Γιουσέιν Μπολτ παραδέχεται: «Ανεβαίνω σκάλες και λαχανιάζω»

Ο Μπολτ αποσύρθηκε από τον στίβο το 2017 και στη συνέχεια δοκίμασε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Οκτώ φορές Ολυμπιονίκης, κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ και ζωντανός θρύλος του στίβου. Κι όμως, ο Γιουσέιν Μπολτ είναι άνθρωπος σαν όλους μας. Ο 39χρονος Τζαμαϊκανός παραδέχθηκε ότι, από τότε που σταμάτησε τον πρωταθλητισμό, ένα ανέβασμα σκάλας αρκεί για να τον κάνει να χάσει την ανάσα του.

«Δεν τρέχω πια λόγω ρήξης αχιλλείου. Κάνω κυρίως γυμναστήριο, αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ξαναρχίσω το τρέξιμο, γιατί όταν ανεβαίνω σκάλες λαχανιάζω», είπε με χιούμορ στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Μπολτ αποσύρθηκε το 2017, αλλά η καθημερινότητά του κάθε άλλο παρά ανιαρή είναι. «Ξυπνάω για να δω τα παιδιά πριν φύγουν για το σχολείο. Αν δεν έχω υποχρεώσεις, απλά χαλαρώνω. Κάποιες φορές γυμνάζομαι, αν είμαι σε καλή διάθεση. Μετά βλέπω σειρές μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά. Παίζουμε μαζί, ώσπου αρχίζουν να με… εκνευρίζουν και φεύγω. Το βράδυ βλέπω ταινίες ή φτιάχνω Lego – έχω κολλήσει τώρα με αυτό», είπε γελώντας.

Όσο για το γιατί οι σημερινοί δρομείς δεν έχουν φτάσει ακόμα τις επιδόσεις της γενιάς του, παρότι διαθέτουν καλύτερα παπούτσια και τεχνολογίες; Η απάντηση του ήταν αποστομωτική: «Θέλετε την αλήθεια; Είμαστε απλά πιο ταλαντούχοι. Στους άνδρες φαίνεται ξεκάθαρα. Στις γυναίκες είναι αλλιώς, τρέχουν όλο και γρηγορότερα, όπως η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις. Αλλά στους άνδρες… απλώς είμαστε πιο ταλαντούχοι».

Με πληροφορίες από CNN

