Ο 'Ελον Μασκ ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι ζευγάρι με τη Μελόνι»

Μια φωτογραφία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι από εκδήλωση όπου συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στάθηκε η αφορμή να αρχίσει η φημολογία στο X, (πρώην Twitter) ότι υπάρχει ρομαντική σχέση ανάμεσά τους.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ άφησε το σχόλιό του κάτω από ανάρτηση που περιλαμβάνει το στιγμιότυπο με τον ίδιο και τη Μελόνι από τη βραδιά πρόσφατης βράβευσής της στη Νέα Υόρκη και έχει λεζάντα το εξής: «Όλοι ξέρουμε τι συνέβη στη συνέχεια...».

Ο 53χρονος Έλον Μασκ, απάντησε, γράφοντας: «Ήμουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση με την PM Μελόνι». Σε έναν άλλο χρήστη της πλατφόρμας του, που ρώτησε «πιστεύετε ότι βγαίνουν;», ο Μασκ απάντησε «δεν είμαστε ζευγάρι».

Εκτός από τη φωτογραφία, η φημολογία για τη μεταξύ τους σχέση, ενισχύθηκε και από τον ευχαριστήριο λόγο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, για τον Μασκ, τόσο «για τα πολύ όμορφα λόγια με την οποία την περιέγραψε» όσο και για την «πολύτιμη διάνοιά του».

We are not dating