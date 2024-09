Global Citizen 2024: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη

Το Global Citizen 2024 παρέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας πως το βραβείο ανήκει «πάνω απ' όλα, στον ελληνικό λαό».

Το βραβείο Global Citizen 2024, δηλαδή το βραβείο του Παγκοσμίου Πολίτη του Ατλαντικού Συμβουλίου (Atlantic Council) παρέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά.

Πρόκειται για μια διεθνή διάκριση του Atlantic Council, η οποία απονέμεται σε επιλεγμένες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Τα βραβεία φέτος περιλάμβαναν, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρόεδρο της Γκάνας Νάνα Ακούφο-Άντο και την κορυφαία παραγωγό ταινιών Μίκι Λι από τη Νότια Κορέα.

Facebook Twitter Ο Άλμπερτ Μπουρλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Φωτογραφία: Eurokinissi Facebook Twitter Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Έλον Μασκ - Φωτογραφία: Eurokinissi

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Albert, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για τα εξαιρετικά κολακευτικά σου λόγια. Ευχαριστώ θερμά το Atlantic Council που με τιμά με το βραβείο Global Citizen. Θα ήθελα, ωστόσο, να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας τα λόγια του προέδρου της Γκάνας, λέγοντας ότι πραγματικά αισθάνομαι πως αυτό το βραβείο ανήκει, πάνω απ' όλα, στον ελληνικό λαό, για την ανθεκτικότητα και την επιμονή του και για όσα έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια.

“This award belongs most of all to the people of Greece for their resilience and their perseverance.”



Prime Minister of the Hellenic Republic @kmitsotakis accepts the Atlantic Council’s 2024 Global Citizen Award. #GCA2024 #ACAwards pic.twitter.com/zPhyopR3zN