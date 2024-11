Νότια Αφρική: Το κράτος «παγίδευσε» 4.000 εργάτες σε παράνομο ορυχείο - Δεν τους δίνουν τρόφιμα και νερό για να τους συλλάβουν

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής «παγίδευσε» 4.000 ανθρακωρύχους σε παράνομο ορυχείο, στερώντας τους τρόφιμα και νερό, προκειμένου να τους αναγκάσει να βγουν στην επιφάνεια και να συλληφθούν.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής λέει ότι δεν θα βοηθήσει τους περίπου 4.000 ανθρακωρύχους που βρίσκονται μέσα σε ένα ορυχείο που έχει σταματήσει την επίσημη λειτουργία του σε βορειοδυτική επαρχία της χώρας, ως μέρος της επίσημης πολιτικής της χώρας κατά της παράνομης εξόρυξης.

BREAKING: South Africa's government has said it will not help about 4,000 illegal workers inside a closed mine in the country's North West province as part of an official policy against the practice.



Live coverage: https://t.co/yslnnTsVed



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/lsi8lLfJtf — Sky News (@SkyNews) November 14, 2024

Οι ανθρακωρύχοι στο ορυχείο Stilfontein πιστεύεται ότι υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων, νερού και άλλων βασικών αναγκών αφού η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των προμηθειών τους. Πρόκειται για μέρος της επιχείρησης Vala Umgodi ή «Κλείσε την Τρύπα» της αστυνομίας, η οποία περιλαμβάνει την αποκοπή των προμηθειών των ανθρακωρύχων για να τους αναγκάσουν να επιστρέψουν στην επιφάνεια και να συλληφθούν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πάνω από 1.000 ανθρακωρύχοι εμφανίστηκαν σε διάφορα ορυχεία στη βορειοδυτική επαρχία, με πολλούς να αναφέρονται ως αδύναμοι, πεινασμένοι και άρρωστοι αφού έμειναν για εβδομάδες χωρίς βασικές προμήθειες.

Spokesperson for the National Association of Artisanal Miners, Zethu Hlatshwayo says the situation at an unused mine in Stilfontein in South Africa's North West province is a cause for concern. Stilfontein Community Leader Thembile Botman discusses with @Lulu_Gaboo#AfricaUpdate pic.twitter.com/eDoUKpQgd5 — Channel Africa (@channelafrica1) November 14, 2024

Περίπου 20 ανθρακωρύχοι βγήκαν στην επιφάνεια από το ορυχείο στο Stilfontein αυτή την εβδομάδα καθώς η αστυνομία φρουρεί περιοχές γύρω από το ορυχείο για να πιάσει όλους όσοι εμφανίζονται από το υπόγειο.

Ο υπουργός Khumbudzo Ntshavheni είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δεν θα στείλει καμία βοήθεια στους παράνομους ανθρακωρύχους επειδή εμπλέκονται σε εγκληματική ενέργεια. «Δεν στέλνουμε βοήθεια σε εγκληματίες. Θα παρασύρουμε έξω. Θα βγουν. Οι εγκληματίες δεν πρέπει να βοηθηθούν. Οι εγκληματίες θα διωχθούν. Δεν τους στείλαμε εμείς εκεί», είπε ο Ntshavheni.

The decomposed body of an illegal miner has been recovered from the Stilfontein mine in the North West province.



It is understood that the body of the zama zama was retrieved around just after 11 am. Thursday.



Over 4,000 illegal miners remain underground. pic.twitter.com/n6nUYLROh0 — Tebatso Hammy Makhukho (@HammyMakhukho) November 14, 2024

Η παράνομη εξόρυξη παραμένει κοινή πρακτική στις παλιές περιοχές εξόρυξης χρυσού στη Νότια Αφρική, με τους ανθρακωρύχους να πηγαίνουν σε ορυχεία που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους για να σκάψουν για τυχόν εναπομείναντα κοιτάσματα. Οι ανθρακωρύχοι αυτοί συχνά προέρχονται από γειτονικές χώρες.

Οι παράνομες ομάδες εξόρυξης είναι γνωστό ότι είναι βαριά οπλισμένες και οι διαμάχες μεταξύ αντίπαλων ομάδων μερικές φορές καταλήγουν σε θανατηφόρες συγκρούσεις.



Με πληροφορίες από Associated Press