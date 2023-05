Νεκρά σπάνια μικρά τσιτάχ σε εθνικό πάρκο της Ινδίας - Είχαν γεννηθεί τον Μάρτιο

Νεκρά βρέθηκαν δύο μικρά τσιτάχ σε εθνικό πάρκο της Ινδίας, ενώ ένα τρίτο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα μικρά τσιτάχ είχαν γεννηθεί στα τέλη Μαρτίου με τη μητέρα τους να έχει μεταφερθεί από την Ναμίμπια.

Συγκεκριμένα στην Ινδία γεννήθηκαν τα πρώτα τσιτάχ μετά από 70 χρόνια τον περασμένο Μάρτιο καθώς το προηγούμενο διάστημα δρομολογήθηκε ολόκληρη προσπάθεια για την επαναφορά του αιλουροειδούς στην Ινδία, με μεταφορά από την Ναμίμπια.

Tα νέα περιστατικά των θανάτων των μικρών τσιτάχ έχουν φέρει αναστάτωση στο κρατίδιο Madhya Pradesh της Ινδίας όπου βρίσκεται το εθνικό πάρκο.

Ειδικότερα, έξι τσιτάχ έχουν πεθάνει στο συγκεκριμένο πάρκο από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα μετά τον θάνατο των τσιτάχ στο πάρκο Madhya Pradesh ανακοινώθηκε πως θα αποσταλούν υπάλληλοι σε ταξίδι μελέτης στη Ναμίμπια. Ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε πως θα παρασχεθούν χρήματα και όλη η απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη για την ασφάλεια, τη διατήρηση και την αναβίωση των τσιτάχ.

Τα τελευταία μικρά τσιτάχ που βρέθηκαν νεκρά ήταν τα πρώτα που γεννήθηκαν στην Ινδία εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια, αφού τα ζώα είχαν κηρυχθεί επισήμως εξαφανισμένα από τη χώρα.

Το ασιατικό τσιτάχ θεωρείται σπάνιο και προστατευόμενο είδος.

Ένα θηλυκό τσιτάχ που μεταφέρθηκε πέρυσι από τη Ναμίμπια στην Ινδία είχε γεννήσει τον Μάρτιο.

“Project Cheetah” is one of the dream projects of PM Modi. Cheetahs returned to India after 70 years when 8 felines were brought from Namibia in Sept, 2022. However, the Modi government’s efforts have suffered a setback as 6 cheetahs died within 2 months. #AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/PEA993B4My