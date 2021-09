Επί χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας προσπαθούσε να απελάσει τον άνδρα ο οποίος διέπραξε την τρομοκρατική ενέργεια σε εμπορικό κατάστημα στο Όκλαντ την Παρασκευή, αποκαλύφθηκε σήμερα.

Ο Αχάμεντ Ααθίλ Μοχάμεντ Μαμσουντίν, 32 ετών, τραυμάτισε επτά ανθρώπους με μαχαίρι μέσα στο εμπορικό κατάστημα σε προάστιο του Όκλαντ. Έπεσε νεκρός μέσα σ’ ένα λεπτό από τις σφαίρες αστυνομικού με πολιτικά, ο οποίος τον παρακολουθούσε ασταμάτητα από τον Ιούλιο.

🇳🇿 New Zealand police have shot and killed a man who injured at least six people in a supermarket in the Auckland suburb of New Lynn



The assailant stabbed shoppers before was shot dead by the police. PM Ardern is being briefed pic.twitter.com/fi9MTRdsrX