Νεοζηλανδοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε με μαχαίρι αρκετούς πελάτες εμπορικού κέντρου στο Όκλαντ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη και ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει σκηνές χάους και υστερίας. «Οι άνθρωποι έτρεχαν αλλόφρονες, ουρλιάζοντας, φωνάζοντας τρομοκρατημένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Stuff NZ.



Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πελάτες του σούπερ μάρκετ New Lynn στο Όκλαντ λίγο μετά την επίθεση. «Υπάρχει κάποιος εδώ που κρατά μαχαίρι», ακούγεται να λέει μία γυναίκα. «Κάποιος μαχαιρώθηκε».

🇳🇿 New Zealand police have shot and killed a man who injured at least six people in a supermarket in the Auckland suburb of New Lynn



The assailant stabbed shoppers before was shot dead by the police. PM Ardern is being briefed pic.twitter.com/fi9MTRdsrX