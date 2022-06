Νέα Υόρκη: Άγημα από την προεδρική φρουρά στην παρέλαση της 5ης Λεωφόρου- Για τα 201 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Μετά από δύο χρόνια αποχής λόγω κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε φέτος η παρέλαση της ελληνικής ομογένειας στην 5η λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

Στην παρέλαση για τα 201 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που έγινε χθες, συμμετείχαν περισσότεροι από 80 σύλλογοι, σωματεία και κοινότητες των ομογενών από την περιοχή της Νέας Υόρκης ενώ σημαντική στιγμή ήταν η παρέλαση αγήματος Ευζώνων, που συμμετείχς σε όλες τις εκδηλώσεις για την Ελληνική Ανεξαρτησία, ήδη από την περασμένη Παρασκευή.

Ιωάννης Μελισσανίδης, Φανή Χαλκιά και άλλες προσωπικότητες συμμετείχαν στην επέτειο για την Ελληνική Ανεξαρτησία μεταξύ των οποίων και o δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Άνταμς.

Από ελληνικής πλευράς, παρόντες στην παρέλαση, μεταξύ άλλων, ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο πρόξενος Δημήτριος Παπαγεωργίου, καθώς και αντιπροσωπεία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, Σάββα Αναστασιάδη (ΝΔ), τη Θεοδώρα Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ) και την Ευαγγελία Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ).

Το πρωί του Σαββάτου τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς συναντήθηκαν με τους ηγέτες των Ποντίων της Αμερικής, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον αγώνα αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά και την διατήρηση και μεταλαμπάδευση των παραδόσεων, των ηθών, των εθίμων και της ίδιας της ποντιακής διαλέκτου.

Σχετική ανάρτηση για την παρουσία αγήματος της προεδρικής φρουράς έκανε με ανάρτησή του και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Μαΐου με ανάρτησή της στο Twitter η προεδρική φρουρά έκανε γνωστό πως ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας θα πραγματοποιηθεί φέτος «ο εορτασμός της της 201ης επετείου της Επανάστασης του 1821 με τη λαμπρή παρέλαση στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 5 Ιουνίου».

Η ⁦@proedrikifroura⁩ σήμερα στην 5η Λεωφόρο.



Συγκίνηση, περηφάνεια και τιμή. pic.twitter.com/rTQqftTv6a — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 5, 2022

Honored to be a Grand Marshall at today’s #NYC Greek Parade down 5th Avenue. ZHTO H ELLAS! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/okZgvc4rD6 — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) June 5, 2022

On Sunday, June 5, FDNY Hellenic Society members marched in the Greek Independence Day Parade on 5th Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/ikkoiNofvM — FDNY (@FDNY) June 5, 2022

Opa! It’s all Greek to us today! Officers Koutsoulidakis & Prentzas proudly marching in the Greek Independence Day Parade up 5th Avenue! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/j9y8P2ANJl — NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) June 5, 2022

Columbia Association President Anthony Burgio celebrating with the @NYPDStPauls Society and their President Nick Biancoviso at the Greek Heritage Parade on 5th Avenue today. pic.twitter.com/0TBm1iMQe4 — NYPD Columbia (@NYPDColumbia) June 5, 2022

Our very own @RitaCosby celebrated Greek Independence on the 77 WABC float yesterday!



Head to https://t.co/dc7Lm0Su8C if you missed 77 WABC’s coverage of the Greek Independence Day parade LIVE from 5th Avenue and the parade route. pic.twitter.com/IMHBIbu0WZ — TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) June 6, 2022