Νέα προπαγάνδα Πούτιν: «Ψεύτικες μητέρες μαχητών» σε στημένη συνάντηση- Ήταν ηθοποιοί και βουλευτές

Την Παρασκευή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε για πρώτη φορά με μητέρες Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία, σε μια επιμελώς σκηνοθετημένη συνάντηση με σκοπό να κατευνάσει την οργή της κοινής γνώμης.

Πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες για τον θάνατο των γιων τους στο μέτωπο της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιστρατεύσεις.

Ωστόσο, οι γυναίκες στη συνάντηση δεν ήταν πραγματικά μητέρες μαχητών, αλλά είχαν επιλεγεί πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης.

«Μοιραζόμαστε τον πόνο σας», είπε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος στις γυναίκες που συγκεντρώθηκαν στο Κρεμλίνο ενόψει της Γιορτής της Μητέρας στη Ρωσία, χθες Κυριακή. «Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου», πρόσθεσε.

Αλλά, όπως αποδείχθηκε, η συνάντηση δεν ήταν παρά ένα καλοστημένο σόου.

Το γαλλικό κανάλι BFM TV εντόπισε αρχικά μια ξανθιά γυναίκα με κοντά μαλλιά, την Nadezhda Uzunova, για την οποία σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη της συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως σημειώνει ήταν παρούσα, μόλις λίγα μέτρα πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών μετά την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πρόεδρος της φιλοπολεμικής ένωσης «Αδελφότητα των Μαχητών», που χρηματοδοτείται από το Κρεμλίνο, είχε δώσει μάλιστα στην Κόκκινη Πλατεία και μια ομιλία με έντονο πατριωτικό ύφος.

«Οι στρατιώτες μας πρέπει να μας προστατεύουν και εμείς οι μητέρες πρέπει να είμαστε ενωμένες στα μετόπισθεν για να προωθήσουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε δυνατές, αλλά και σοφές, γιατί εμείς είμαστε αυτές που εκπαιδεύουν τους ήρωές μας, τους υπερασπιστές της πατρίδας», είπε στο πλήθος.

Ανάμεσα στις γυναίκες που συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εντοπίστηκαν και κάποιες από το κόμμα του, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων από το καθεστώς του Ρώσου ηγέτη.

Μεταξύ αυτών, η Olga Beltseva, εκλεγμένη αξιωματούχος από τη Μόσχα, μέλος του ίδιου κόμματος με τον αρχηγό του κράτους, της Ενωμένης Ρωσίας.

Το ίδιο και η Yulia Belekhova. Πολιτικός, ήταν υποψήφια για την Κρατική Δούμα [κάτω βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας] με το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από μερικά χρόνια.

Η γυναίκα που καθόταν στα δεξιά του Ρώσου προέδρου κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι επίσης γνωστό ότι έχει στενούς δεσμούς με τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, από το περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από τις γυναίκες που προσκλήθηκαν, μία κρατούσε το πορτρέτο του γιου της που πέθανε στη μάχη, σε μια συγκινητική σκηνή. Μόνο που ο εν λόγω άνδρας πέθανε το 2019, πολύ πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τον Cedric Mas, συγγραφέα, ιστορικό και πρόεδρο του Institut Action Résilience, αναρτήσεις του οποίου αναδημοσιεύουν ακτιβιστές και γνωστά μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, ο συγκεκριμένος στρατιώτης είναι στην πραγματικότητα μέλος μιας αυτονομιστικής πολιτοφυλακής που πέθανε το 2019 σε νοσοκομείο του Λουχάνσκ και δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα γεγονότα αυτά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη μαρτυρία της γυναίκας ότι ο γιος της πέθανε στη γραμμή του μετώπου.

«Οι περισσότερες γυναίκες που προσκλήθηκαν σε αυτό το τσάι προπαγάνδας είναι υπάλληλοι υπουργείων, ηθοποιοί ή και εκλεγμένες αξιωματούχοι του καθεστώτος Πούτιν», σημειώνει ο ίδιος.

Ο Ian Garner, συγγραφέας ενός βιβλίου για τις ομάδες νεοφασιστών του Πούτιν, αποκάλυψε το προφίλ μιας «μητέρας» που συμμετείχε στο τσάι του Ρώσου προέδρου, και η οποία τον συναντά, όπως γράφει, πολύ συχνά.

«Άλλη μια μαμά που τον συναντά συχνά και τυχαία είναι επικεφαλής του "Λαϊκού Μετώπου για τη Ρωσία", μια ομάδας ακτιβιστών που συνδέεται με το καθεστώς», έγραψε.

Here's another super regular mom meeting lovely Vladimir. Just another ordinary hockey mom who also happens to be the head of the "For Russia People's Front," a state-linked 'activist' group. pic.twitter.com/3hYK7fL8h9