Μπρετ Τζέιμς: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο βραβευμένος με Grammy μουσικοσυνθέτης

Ο Μπρετ Τζέιμς, βραβευμένος με Grammy μουσικοσυνθέτης που είχε συνυπογράψει, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη επιτυχία της Carrie Underwood «Jesus, Take the Wheel», σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγο και τη θετή του κόρη σε αεροπορικό δυστύχημα την Πέμπτη.

Η οικογένεια ταξίδευε όταν το αεροσκάφος τύπου Cirrus SR22T συνετρίβη «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε δασική περιοχή στο Φράνκλιν της Βόρειας Καρολίνας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο John C Tune στο Νάσβιλ του Τενεσί, σύμφωνα με το Associated Press.

Με βάση τα διαδικτυακά αρχεία πτήσεων, το αεροσκάφος είχε καταχωρηθεί με το νόμιμο όνομα του Τζέιμς, Μπρετ Κορνίλιους. Οι άλλες δύο επιβαίνουσες ήταν οι Μέλοντι Κάρολ και Μέριλ Μάξγουελ Ουίλσον, όπως επιβεβαίωσε η Τροχαία της Βόρειας Καρολίνας στο Associated Press. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο Τζέιμς ήταν ο πιλότος.

#BREAKING : Plane crash in Macon County kills three, including songwriter Brett James.



Country music songwriter Brett James was one of three people killed in a small-engine plane crash in North Carolina on Thursday (Sept. 18).



The 57-year-old is most closely associated with… pic.twitter.com/rDvH2Y8och — upuknews (@upuknews1) September 19, 2025

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Κάρολ ήταν η σύζυγός του και η Γουίλσον η θετή του κόρη.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το Nashville Songwriters Hall of Fame αποχαιρέτησε τον Τζέιμς με ανάρτηση στο Facebook, υπενθυμίζοντας ότι εντάχθηκε στο ίδρυμα το 2020. Σε ξεχωριστή δήλωση στο CNN, ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame τον περιέγραψε ως «μια ευγενική, δοτική και υπέροχη ψυχή».

«Συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειας του Μπρετ και ολόκληρης της μουσικής μας κοινότητας, θρηνώντας όχι μόνο τον πρόωρο χαμό του αλλά και τα τραγούδια που δεν πρόλαβε να γράψει – τα τραγούδια που θα μας έκαναν να χαμογελάσουμε, να γελάσουμε και να κλάψουμε στα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται», πρόσθεσε.

Έμπειρος δημιουργός, ο Τζέιμς ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τη συν-συγγραφή του τραγουδιού Jesus, Take the Wheel, που ερμήνευσε η Carrie Underwood και κέρδισε το Grammy Καλύτερου Country Τραγουδιού το 2006.

Γεννημένος στην Οκλαχόμα Σίτι, ο Τζέιμς εγκατέλειψε τη σχολή ιατρικής για να ακολουθήσει τη μουσική στο Νάσβιλ. Πάνω από 500 τραγούδια του έχουν ηχογραφηθεί από καλλιτέχνες και περιλαμβάνονται σε άλμπουμ με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια αντίτυπα, σύμφωνα με την Ένωση Τραγουδοποιών του Νάσβιλ.

Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Faith Hill, ο Luke Bryan, ο Keith Urban, η Kelly Clarkson, η Meghan Trainor και ο Nick Jonas.

Θρηνώντας τον θάνατό του στο Instagram, η Carrie Underwood έγραψε: «Ορισμένα πράγματα είναι απλά αδιανόητα. Η απώλεια του Μπρετ Τζέιμς για την οικογένειά του, τους φίλους του και τη μουσική μας κοινότητα είναι τόσο μεγάλη που δεν χωρά σε λόγια. Ο χαμός του Μπρετ αφήνει ένα κενό μέσα μας που φοβάμαι πως δεν θα κλείσει ποτέ».

Αντίστοιχα, ο country τραγουδιστής Jason Aldean έγραψε στο X: «Η καρδιά μου ράγισε στο άκουσμα της απώλειας του φίλου μου Μπρετ Τζέιμς… Είχα μόνο αγάπη και σεβασμό γι’ αυτόν τον άνθρωπο, και με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου. Νιώθω τιμή που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Σκέψεις και προσευχές για την οικογένειά του.»

Με πληροφορίες από Guardian