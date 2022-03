Mήνυμα Ζελένσκι στους Ευρωπαίους διαδηλωτές - «Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει η Ευρώπη»

Έκκληση στους ευρωπαϊκούς λαούς να υποστηρίξουν τη μάχη τής χώρας του κατά της επιτιθέμενης Ρωσίας απηύθυνε σε νεότερο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Εμφανιζόμενος σε γιγαντοοθόνες κι αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα τού πολέμου, απευθύνθηκε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στα πλήθη που διαδηλώνουν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης -κατονομάζοντας, μεταξύ άλλων, Παρίσι, Πράγα, Λυόν, Φρανγκφούρτη- ζητώντας να μη σιγήσουν για όσα εκτυλίσσονται αυτές τις μέρες στην Ουκρανία.



«Μην κλείνετε τα μάτια σ'αυτό. Βγείτε και υποστηρίξτε την Ουκρανία όσο πιο πολύ μπορείτε» είπε μέσω διερμηνέα.



«Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη» είπε στα πλήθη.

@ZelenskyyUa's greeting to citizens of Georgia who gathered to support #Ukraine ✊🇺🇦 pic.twitter.com/33mxnLMYdX